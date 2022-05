Aquest cap de setmana ha començat la Fira de Jerez, però la festivitat i el bon rotllo s’han vist entats elper un altre cas d’assetjament al qual s’han hagut d’enfrontar unes menors de 16 anys. Una d’elles ha compartit a través del seu Twitter el vídeo del vergonyós i incòmode moment que han viscut ella i les seves amigues.

A les imatges apareixen dos homes adults mirant-les fixament i fent bromes a les menors, mentre ella els exigia que marxessin. La jove ha compartit l’escena apuntant que és «una vergonya» haver de passar un moment tan incòmode pel simple fet de ser dona.

vergüenza de tener que pasar esto por ser mujer pic.twitter.com/Gr2kQXqHdq — albba 👽 (@albba____) 8 de mayo de 2022

Al vídeo es pot veure com les joves els repeteixen una vegada i una altra que marxin i que les deixin en pau. Ells fan cas omís del que les joves diuen i fins i tot arriben a acostar-se més a elles, mentre riuen. «Què cony feu, que teniu 50 anys, tio. ¿Podeu parar de fer mal rotllo?», se sent com diuen les noies.

«Que fotis el camp. ¿No veus que ho està passant malament? Que fotis el camp», repetia una vegada i una altra la jove fins que va aconseguir que s’allunyessin del grup.

Però el mal tràngol no va quedar en això. Després de compartir la vergonyosa situació, les seves xarxes socials van començar a rebre missatges d’alguns usuaris que es burlaven d’elles justificant l’actitud dels dos homes i fins i tot les arribaven a culpar per la manera com vestien. «No t’haguessis vestit com una puta» o «podíem ser tu i jo» van ser algunes de les respostes a les quals es van haver d’enfrontar.

Una publicació que ha servit per recordar que si alguna dona és «víctima d’algun acte com aquest» a la Fira de Jerez, han posat un punt lila al qual pot acudir tothom qui ho necessiti.

Recuerdo haber vivido esto exacta igual siendo adolescente en Tenerife. No son hechos aislados. Es creerse que tu pene te da derecho a intimidar. Y que, para sentirte validado por tus colegas, tienes que tener esto en el anecdotario. https://t.co/ibzqDH6qUK — Sara Sálamo (@SaraSalamo) 8 de mayo de 2022

La sonrisita con la que se marchan al final. Se creerán unos fieras, unos cracks, por forzar a una chavala a que les diga 20 veces que la dejen en paz. Profunda vergüenza ajena. https://t.co/OuwVqukdkl — Íñigo Errejón (@ierrejon) 8 de mayo de 2022

El vídeo acumula milers de reproduccions i molts usuaris han mostrat rebuig a la situació que les joves han viscut. Fins i tot alguns rostres coneguts com l’actriu Sara Sálamo i el líder de Més País, Íñigo Errejón, s’han pronunciat al respecte.