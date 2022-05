La baixa per menstruació dolorosa l'assumirà la Seguretat Social des del primer dia, no pas l'empresa, segons han explicat fonts del govern espanyol. Aquesta baixa laboral plantejada pel Ministeri d'Igualtat s'inclourà en l'esborrany de la reforma de la llei de l'avortament, que l'executiu treballa per dur al Congrés dels Diputats, i que previsiblement s'abordarà en el Consell de Ministres de dimarts vinent. Les mateixes fonts han explicat que no s'exigirà un mínim cotitzat com en altres incapacitats temporals comunes. A banda, l'executiu ha evitat marcar un nombre de dies per a la baixa, i ha subratlla que seran els que necessiti cada dona.

Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día. — Irene Montero (@IreneMontero) 13 de mayo de 2022 La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es mostrava ahir "absolutament d'acord" amb aquesta baixa laboral per menstruació. L'Ajuntament de Girona, pioner en instaurar el permís de "flexibilització menstrual"