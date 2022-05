El coronavirus continua a l’alça a Corea del Nord, que aquest dimecres ha informat de més de 232.000 nous contagis i sis morts relacionades amb la covid. Malgrat la difícil situació, el país continua ignorant l’oferta d’assistència del Sud i per ara el règim sembla disposat a buscar ajuda només de Moscou o Pequín.

El centre de prevenció epidèmica ha reportat aquest dimecres sis morts més aparentment lligades a la covid (en total són ja 62 morts des que es va confirmar la presència del virus al país fa una setmana) i 232.880 nous casos potencials o de «febres». Són ja 1,71 milions les persones que han contret aquestes «febres» –és el terme que utilitza Corea del Nord per determinar casos sospitosos, ja que amb prou feines té capacitat per testar– des que el virus es va començar a propagar, segons el règim, a finals d’abril, amb 1,02 milions de persones ja recuperades i 691.170 actualment sota tractament.

La situació a l’empobrit país preocupa perquè la subvariant òmicron ha demostrat que és molt contagiosa i pels escassos recursos de detecció que té de moment, ja que, segons dades publicades per les autoritats, es calcula que només s’han detectats positius per covid en el 0,02% dels casos. També pel fet que el règim no ha posat una sola vacuna –va rebutjar el 2021 la donació de gairebé cinc milions de dosis– i no sembla tenir cap intenció de dissenyar encara un pla nacional d’inoculació.

Les dades reflecteixen una transmissió molt ràpida per tot el país (gairebé el 7% de la població sembla haver-se contagiat en menys d’un mes), amb una incidència especial a la capital, Pyongyang, i en municipis amb alta activitat econòmica i enllaços logístics com Nampo (oest), Kaesong (sud) o Rason (nord-est). Les xifres indiquen, a més, que el 40% de les morts corresponen a persones de més de 60 anys i que, al seu torn, gairebé un terç de les persones mortes tenen menys de 20 anys.

De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va expressar dimarts la seva preocupació pel fet que a la falta de vacunes s’uneix el que gran part de la població pateix problemes previs de salut. L’OMS va demanar també a Pyongyang que comparteixi informació detallada de la situació amb l’organisme, que està disposat a compartir «recolzament tècnic i subministraments, que inclouen tests, diagnòstics, medicines essencials i vacunes», segons va indicar el seu director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kim Jong-un critica la «immaduresa»

A més, l’agència estatal nord-coreana KCNA ha informat aquest dimecres que el politburó va fer una altra reunió dimarts presidida per Kim Jong-un en la qual es van analitzar respostes inadequades de «funcionaris del Partit i òrgans estatals» a la crisi. Kim Jong-un va parlar d’«immaduresa», «actituds negatives» o «fluixedat» en «la fase primerenca» de l’emergència sanitària, en la qual, va dir, «el temps és vital».

Al seu torn, va lloar el nou sistema de «màxima emergència» estatal en l’àmbit epidèmic, que segons KCNA, ha mobilitzat 3.000 militars per assegurar el subministrament de medicines i 1,4 milions de funcionaris de salut pública, així com estudiants i professors del sector mèdic. Tot i que el règim ha parlat de confinar «cada ciutat i comtat» i l’absència d’observadors fa difícil avaluar la veritable situació, mitjans amb fonts sobre el terreny apunten a una certa normalitat dins del país, que es troba en plena campanya de sembra de l’arròs, fonamental per al rebost nord-coreà, especialment en un any de sequera aguda com aquest.

És més, KCNA ha assenyalat que «s’han organitzat equips de transport de gra i verdures i s’han instal·lat llocs mòbils a cada poble i llogarret per millorar la comoditat dels seus habitants», cosa que sembla certificar el que diuen aquests mitjans especialitzats, que es permet sortir de casa, però que gairebé tothom té prohibit abandonar el seu municipi.

Els mitjans nord-coreans han dit, a més, que dos grans projectes de construcció a Pyongyang i l’est del país continuen endavant com estava previst i que treballadors agrícoles i voluntaris (Corea del Nord mobilitza gran part de la població per ajudar al camp) estan embrancats en el trasplantament de l’arròs, tal com mostren fotografies fetes des de la frontera xinesa o sud-coreana.

Ignoren l’ajuda del Sud

A Seül, el Govern sud-coreà ha indicat que el règim va ignorar, per tercer dia, la seva comunicació per reunir-se i tractar l’enviament d’ajuda incondicional que ha promès al seu veí. Diversos mitjans han informat d’avions nord-coreans carregant subministraments en aeroports xinesos, i Moscou i Pyongyang van tractar ahir directament l’enviament d’ajuda.

Això indica que el Nord no sembla inclinat a emprar la pandèmia com un pont per reprendre el diàleg estancat amb Corea del Sud i els EUA, cosa que ha estat demostrant en els últims temps amb un pla de modernització armamentística que és al darrere de la xifra rècord d’assajos de míssils aquest any i un imminent test nuclear.

Molts experts creuen que Corea del Nord, que està tancada i barrada des del 2020, de moment, no sembla disposada a acceptar cap vacuna, ni tan sols de Moscou o Pequín, per la seva reticència a mostrar excessiva dependència de potències estrangeres o la necessitat de permetre l’entrada de personal extern per assessorar en els programes d’inoculació.