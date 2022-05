La firma britànica d'anàlisi de dades Cambridge Analytica és al centre de la controvèrsia als Estats Units i el Regne Unit després de saber-se que la companyia va obtenir dades personals sobre usuaris de Facebook dades personals sobre usuaris de Facebook a partir del 2014. Després d'ajudar en la campanya presidencial del 2016 del president nord-americà Donald Trump, Cambridge Analytica s'enfronta ara a la reacció de les autoritats dels Estats Units i britàniques, així com a una demanda de Facebook. Aquestes són algunes de les claus de l'escàndol:

1. - ¿Com va començar?Cambridge Analytica és una branca de SCL Group, un contractista governamental i militar que diu que treballa en nombrosos sectors, des de la investigació de seguretat alimentària fins a la lluita contra els narcòtics i les campanyes polítiques. SCL es va fundar fa més de 25 anys, segons el seu lloc web.

Cambridge Analytica es va crear el 2013 inicialment centrada en les eleccions nord-americanes, amb una aportació de 15 milions de dòlars del donant republicà Robert Mercer i Steve Bannon, que va acabar sent assessor de Trump.

La companyia, que segons va informar el New York Times estava composta majoritàriament per treballadors britànics, va ajudar en la campanya presidencial del senador republicà Ted Cruz abans d'ajudar Trump.

2. - ¿Què fa?Cambridge Analytica es promociona a si mateixa com a proveïdor d'investigació de consum, publicitat dirigida i altres serveis relacionats amb les dades tant per a clients polítics com corporatius. No detalla els seus clients corporatius, però al seu lloc web en posa alguns exemples: des d'un diari que volia tenir més informació dels seus subscriptors a una marca de roba per a dones que buscava investigació sobre els seus clients i una asseguradora d'automòbils dels EUA. La web de la companyia enumera cinc ubicacions d'oficines a Nova York, Washington, Londres, el Brasil i Malàisia.

El canal britànic Channel 4 News va informar dilluns, a partir d'un vídeo gravat en secret, que Cambridge Analytica va dirigir en secret les campanyes del president de Kenya, Uhuru Kenyatta, en les polèmiques eleccions del 2013 i el 2017. Cambridge Analytica va negar aquesta informació.

3. - ¿Quan va cridar l'atenció per primera vegada?Després que Trump guanyés la Casa Blanca el 2016, en part amb l'ajuda de la firma, el CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, va anar a més clients per presentar els seus serveis, va informar el Times l'any passat. La companyia va presumir del fet que podria desenvolupar perfils psicològics dels consumidors i els votants. No obstant, consultors rivals i assistents de campanya van expressar dubtes sobre els arguments de la companyia. Brad Parscale, que va dirigir les operacions digitals de Trump el 2016, va dir que la campanya no va utilitzar les dades de Cambridge Analytica, sinó que es va basar en les dades dels votants d'una operació del Comitè Nacional Republicà.

4. - ¿De què se l'acusa?Cambridge Analytica va obtenir a partir del 2014 dades sobre 50 milions d'usuaris de Facebook a través de mitjans que van enganyar tant els usuaris com Facebook. Les dades van ser obtingudes per una aplicació desenvolupada per un acadèmic britànic, Aleksandr Kogan. Unes 270.000 persones van descarregar l'appi van iniciar la sessió amb les seves credencials de Facebook, segons aquesta xarxa social. L'aplicació va reunir les seves dades i dades sobre els seus amics, i després Kogan va passar les dades a Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica va dir dissabte que inicialment no sabia que Kogan havia violat els termes de Facebook, i que va esborrar les dades quan ho va saber, el 2015. No obstant, les dades no es van eliminar. Cambridge Analytica va dir que l'acusació no era certa. Facebook va dir que estava investigant per verificar l'exactitud del reclam.

5. - ¿Què va passar després?Facebook va dir que estava pressionant Cambridge Analytica per obtenir respostes, després de rebre garanties de la firma el 2015 que havia esborrat totes les dades. Facebook ha contractat auditors forenses de la firma Stroz Friedberg perquè l'ajudin. Mentre Facebook investiga, la xarxa social ha suspès Cambridge Analytica, la seva matriu SCL, Kogan i Christopher Wylie, exmembre de Cambridge Analytica, per violar les regles de Facebook.