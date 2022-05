L’impacte de diversos míssils russos al centre de Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna, va provocar aquest dijous almenys 5 morts i 10 ferits. Un dels morts és el marit de l’Elena, que va trobar el seu cos a l’entrar al metro.

Els impactes van tenir lloc cap a les tres de la tarda, hora local, a punts com l’estació de metro 23 Serpina de Khàrkiv, amb una àrea metropolitana que tenia uns dos milions d’habitants abans de la guerra, tot i que molts van ser evacuats.

L’Elena, de 64 anys, havia trucat al seu marit perquè al sortir de la feina va veure que havia oblidat les claus de casa.

«No podem tornar-li la vida»

La dona va explicar a Efe que va sentir el primer míssil quan anava a l’estació, on havia quedat amb el seu marit, l’Oleksí, de 65 anys.

A l’acostar-se al metro va trobar un ferit i va intentar ajudar-lo, amb una bossa de gases i altres estris de primers auxilis que els veïns d’un edifici li van llançar dins una bossa.

Després va sentir una altra explosió, però al tornar a trucar el seu marit, no responia. Quan va entrar a l’estació, va trobar el seu cos i va començar a plorar, fins que un policia la va acompanyar escales avall mentre la consolava.

Feia 10 minuts que havia parlat amb ell pel mòbil i «ara ningú li podem tornar la vida», es lamentava mentre era atesa per personal del servei d’emergències.

El Iegor, un home que va presenciar l’escena, va explicar a Efe que quan pujava les escales de l’estació va veure un home que entrava, es va sentir una explosió, un tros de projectil va entrar per la finestra i el va colpejar.

Ell va avisar dos policies que hi havia a prop que hi havia un ferit i el van intentar ajudar, però no va ser possible salvar-li la vida. Era el marit de l’Elena.

Plors i nervis

A l’exterior, entre una explosió i l’altra, ja que almenys dos míssils van caure al costat de l’estació, un grup de policies i un parell de dones ajudaven un militar ferit, que sagnava d’una cama.

Quan va esclatar el segon míssil a prop, acabava d’arribar una ambulància, que va poder evacuar-lo entre el fum dels vehicles que cremaven a l’aparcament del metro.

Els policies i les dones es van refugiar llavors al soterrani, on tres ferits eren atesos per altres agents i per gent que era al metro.

La majoria s’havien refugiat a les andanes, el més endins possible, mentre ells atenien com podien els ferits fins que van arribar les ambulàncies i els van evacuar.

Molts dels que van viure l’escena no van poder evitar els plors ni els nervis, fins que a poc a poc l’estació va anar recuperant certa calma, entre restes de sang i vidres trencats.

Els que s’atrevien a sortir fora ho feien amb precaució, mirant des de dins cap a l’exterior per veure si era segur, fent passos petits.

Khàrkiv, a l’est d’Ucraïna, és a prop de la frontera russa, amb el front de guerra encara pròxim a la ciutat, i els últims dies hi havia hagut atacs amb míssils als voltants, però sense provocar les víctimes d’aquesta jornada tràgica.