En aquesta ocasió, no ha sigut Vladímir Putin, sinó Nikolai Pàtruixev, secretari del Consell de Seguretat i probablement el més pròxim assessor del president de Rússia en l’actualitat, l’encarregat de fer balanç de la guerra a Ucraïna en ocasió d’una efemèride. Quan es compleix el tercer mes de l’atac militar rus contra l’Estat veí, aquest totpoderós dirigent, considerat el principal exponent de l’ala dura dins del Kremlin, ha concedit una llarga entrevista a la publicació Argumenti i Fakti de la qual es desprèn, d’una banda, que Moscou aposta en aquests moments per un conflicte de llarga durada, i de l’altra, que el seu país no ha renunciat a cap dels objectius que es va fixar en el seu inici, resumits en la vaga expressió de «desnazificar» l’Estat ucraïnès.

Les paraules de Pàtruixev, un home que apareix constantment a les quinieles de possibles successors de Putin en cada ocasió en què sorgeixen rumors sobre el seu estat de salut, de segur portaran de cap els analistes, al ser deliberadament ambigües respecte a la materialització d’aquest objectiu. Molt bé podrien significar que la denominada «operació especial» russa a Ucraïna continua aspirant a provocar el col·lapse del Govern de Volodímir Zelenski o fins i tot a controlar alguna de les grans ciutats ucraïneses com <strong>Khàrkiv</strong> o Kíiv, sobre les quals la pressió militar en les últimes setmanes s’ha reduït considerablement. Això sí, l’únic segur de tot el dit pel més rellevant assessor de Putin és que la guerra es prolongarà en el temps i que en, aquest precís moment, Rússia no contempla cap escenari de negociació. «La raó, la raó històrica està de part nostra... no hem de complir dates límit; el nazisme ha de ser eliminat al 100% o si no s’aixecarà de nou després d’alguns anys sota una forma encara més monstruosa», ha sentenciat.

Objectius a llarg termini a part, aquesta mena de conflicte infinit que planti Pàtruixev en l’entrevista, en el dia d’avui, s’està desenvolupant principalment en un escenari molt concret, el Donbass, on Rússia està concentrant tot l’esforç militar. L’objectiu immediat és la conquista de la totalitat de la província de Luhansk, aconseguint de passada encerclar les forces ucraïneses que defensen les poblacions de Lissitxansk i Severodonetsk, les últimes d’aquesta demarcació territorial en mans del Govern de Kíiv, segons ha confirmat el governador, Serhiy Gaidai. «L’enemic està concentrant els seus esforços a portar a terme una ofensiva per encerclar (aquestes dues ciutats); la intensitat del foc (d’artilleria) a Severodonetsk s’ha incrementat múltiples vegades; simplement estan destruint la ciutat», ha assegurat.

Triomfs dels dos bàndols

En aquest punt del front bèl·lic, els dos bàndols atribueixen triomfs. Mentre que Gaidai assegura que les tropes ucraïneses han expulsat els seus enemics d’una petita població al sud, les milícies prorusses afirmen que han aconseguit el control de Svitlodarsk, al sud de Bakhmut. L’increment de l’activitat bèl·lica s’està fent sentir a tota la regió del Donbass. No hi ha jornada en què no es registrin bombardejos a Bakhmut, que en els últims dies han afectat tant objectius militars com civils, incloent-hi l’única mesquita de la localitat.

La invasió russa d’Ucraïna ha constituït un sisme de proporcions gegants per a tota l’arquitectura de seguretat europea. Països que portaven segles fent ostentació de la seva neutralitat, com Suècia, o estats que durant la guerra freda del segle XX van optar per evitar integrar-se en algun bloc militar com Finlàndia, estan cridant a la porta de l’OTAN després de sentir-se en perill. Pàtruixev també s’ha referit en la seva entrevista a l’ingrés d’aquests dos estats en l’Aliança Atlàntica, i després de qualificar l’OTAN com una organització «completament ofensiva» i afirmar que «unir-se a ella» implica la «transferència de sobirania nacional a Washington», el responsable ha promès mesures de resposta en el cas que l’organització «desplegui infraestructura militar» als dos països escandinaus: «Rússia ho considerarà una amenaça directa a la seva seguretat i estarà obligada a reaccionar».

Els actuals responsables polítics a Rússia consideren que el conflicte els concedeix una oportunitat per donar un cop de timó al front domèstic i aturar de forma radical la progressiva assumpció, en els últims anys, de valors com democràcia, llibertat o tolerància per part d’una part de la població russa, en particular de les generacions més joves. En aquest sentit, Pàtruixev ha advocat per incrementar el pes de l’educació patriòtica a les escoles del país. «A la temàtica de l’heroisme del poble soviètic en els anys de la Gran Guerra Pàtria (nom que rep a Rússia la segona contesa mundial) se li dedica poc temps en les lliçons d’Història; i en els llibres freqüentment es tracta de forma superficial», ha criticat, establint de passada un vincle amb els temps actuals. Segons la seva opinió «els pedagogs» han de jugar un paper «fonamental» en el que va qualificar com a «guerra híbrida» contra el seu país.