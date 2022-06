Fer turisme conduint un cotxe és una de les maneres més eficaces i apreciades que hi ha per conèixer un país aliè. A la sensació de privacitat que aporta el vehicle independent davant el viatge organitzat, s’hi afegeix la llibertat per poder parar on es vol.

Tret que la destinació estigui a prop i valgui la pena anar-hi amb el cotxe propi, el recomanable, i cada vegada més sol·licitat, és llogar un automòbil en arribar al país que es visitarà, però aquesta és una decisió que pot comportar sobresalts importants en el pressupost vacacional en funció del lloc escollit.

El comparador britànic d’assegurances Confused.com acaba de publicar un informe on explica el cost que té contractar un cotxe de lloguer durant una setmana sencera a 58 països diferents de tot el món i estableix un rànquing entre els més cars i els més barats.

Hi ha diferències notòries que oscil·len entre els 1.200 euros que val reservar un vehicle de categoria mitjana a Islàndia i omplir el dipòsit per conèixer l’illa antàrtica durant set dies, i els 144 euros que costa fer això mateix a Tailàndia, el país més barat del món per fer turisme de ‘rent-a-car’.

Països més i menys barats

La classificació no permet establir categories geogràfiques ni econòmiques, perquè entre els llocs més i menys econòmics per llogar un vehicle s’hi combinen destinacions com Nova Zelanda, Argentina, Jamaica i Israel, que acompanyen Islàndia entre els més costosos, i, en canvi, en el ‘top ten’ dels més barats hi ha països tan variats com el Líban, Bèlgica, el Brasil i Dinamarca.

Per establir el rànquing, els autors han analitzat les cotitzacions de cinc vehicles de diferents mides en dos períodes de gran activitat turística, i sempre prenent com a lloc d’inici del viatge (i d’arrendament del vehicle) la capital de l’estat. En el preu s’hi inclou el cost mitjà d’un tanc de gasolina en el lloc esmentat.

Els països d’Europa més econòmics

Per proximitat geogràfica, al següent llistat s’hi indica el preu dels 10 països europeus on resulta més econòmic llogar un cotxe i el cost mitjà que tindria disposar-ne per viatjar durant una setmana. Al final del ‘top ten’ apareix Espanya, que ocupa l’onzena posició entre els països europeus on és més barat fer turisme utilitzant aquesta fórmula:

1.-Azerbaidjan: 164 euros

2.-Bèlgica: 164 euros

3.-Dinamarca: 177 euros

4.-Romania: 205 euros

5.-França: 192 euros

6.-Xipre: 209 euros

7.-Hongria: 221 euros

8.-Estònia: 230 euros

9.-Bulgària: 253 euros

10.-Alemanya: 236 euros

11.-Espanya: 255 euros

Si es tria aquesta manera de viatjar, és recomanable tenir en compte que a molts països les empreses de lloguer exigeixen tenir més de 21 anys d’edat (algunes eleven aquesta xifra fins als 25).

També és aconsellable tenir clares les clàusules de l’assegurança de robatori i accidents que es contracta, saber quin tipus de targeta es pot utilitzar i recordar que tornar el vehicle amb el dipòsit ple pot deslliurar l’usuari de càrrecs inesperats en el compte.