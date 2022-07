Una dona austríaca va morir divendres passat a la ciutat egípcia d’Hurghada, la més cèlebre de la costa egípcia del mar Roig, després de patir l’atac d’un tauró mentre nedava a la zona, un dels llocs més reconeguts del món per la pràctica del busseig.

Fonts mèdiques de la zona van confirmar a Efe que la dona austríaca, que van identificar amb les sigles E.S, de 68 anys, va morir d’una aturada cardiorespiratòria mentre era atesa a l’hospital, una atura que es va produir a causa del «terror» causat pel tauró.

La mort també va ser confirmada pel Ministeri d’Exteriors austríac, segons citen mitjans del país europeu.

Les autoritats egípcies, així com els mitjans del país àrab, no han esmentat l’incident, malgrat que per les xarxes socials està circulant un vídeo en què aparentment es pot veure la dona nedant al mig d’un bassal de sang mentre alguns turistes russos intenten llançar cordes a l’aigua per rescatar-la.

Efecte en el turisme

Segons el relat que publiquen mitjans austríacs, la dona va ser mossegada i va perdre un braç i una cama abans d’arribar a la platja, i va morir d’una aturada cardíaca a conseqüència de les ferides. Aquest punt, però, no va ser confirmat per les autoritats egípcies, que es limiten a reconèixer només un atac al cor.

Egipte depèn del turisme per apuntalar la seva dèbil economia i té al mar Roig un pol d’atracció per a milers de turistes, majoritàriament procedents de Rússia o països de l’est europeu.

La zona de l’atac és un paradís per als bussejadors de tot el món per les seves aigües càlides i transparents plenes de vida aquàtica, en un entorn desèrtic de gran bellesa natural.

La covid-19 i posteriorment la invasió russa d’Ucraïna han afectat amb duresa la zona, que es manté atractiva pels seus preus relativament baixos.