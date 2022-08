La Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts la signatura d'un contracte amb la farmacèutica Hipra per a l'adquisició conjunta de fins a 250 milions de dosis de la seva vacuna contra la covid-19. En l'adquisició conjunta hi participen 14 estats de la UE, de manera que l'acord posarà ràpidament a disposició dels països participants la vacuna, un cop aquesta hagi rebut l'aval de l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès). I és que actualment la vacuna està sent objecte de revisió per l'EMA, que ha d'autoritzar-ne la comercialització.

L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha apuntat que el vaccí de la farmacèutica catalana complementarà la cartera de vacunes per garantir "la màxima preparació" de cara a la tardor i l'hivern. Kyriades també ha destacat que és essencial que la vacunació i les dosis de reforç augmentin en els pròxims mesos i ha afirmat que treballen incansablement per garantir-ne la disponibilitat. L'acord amb Hipra complementarà una cartera europea diversificada de vacunes que inclou els contractes ja signats amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax i Valneva. En concret, el contracte marc d'adquisició conjunta l'han signat l'empresa Hipra amb l'Hera, l'Autoritat de Preparació i Resposta davant d'Emergències Sanitàries de la Comissió Europea.