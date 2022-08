Dos pilots d'Ethiopian Airlines, l'aerolínia més gran d'Àfrica, es van quedar adormits recentment en ple vol entre la capital de Sudan (Khartum) i Etiòpia (Addis Abeba).

El Boeing 737 es trobava a 37.000 peus (11.200 metres) quan havia d'iniciar l'ascens a l'aeroport internacional de la capital d'Etiòpia.

Segons informa el portal Air Live, quan el Control de Trànsit Aeri va percebre que l'aeronau no començava el protocol de descens, va tractar de contactar amb la tripulació diverses vegades sense aconseguir-ho.

Els pilots, que s'havien quedat adormits, es van passar de destí, per la qual cosa en sonar les alarmes destinades per prevenir aquestes situacions, es van veure obligats a realitzar maniobres per reprendre el trajecte fins a Addis Abeba.

L'avió va poder completar la seva ruta gràcies al sistema de navegació automàtica, la desactivació del qual va ser el que va activar les alarmes.

El retard final del vol va ser d'una mitja hora, i l'incident es va acabar sense conseqüències més grans.