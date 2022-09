El Partit Animalista PACMA ha denunciat la mort d'un gos a Torrevieja a causa d'un possible cop de calor després d'estar diversos dies lligat en una terrassa privada d'un habitatge. La formació assegura, en un comunicat, que tant els veïns com el regidor independent de l'Ajuntament, Nacho Torre-Marín, van posar en coneixement de la Policia Local i la regidora de Protecció Animal, Concha Sala, els fets, però que "no van ser capaços" de posar fi a la situació, que ha acabat amb la defunció de l'animal.

Els fets van ocórrer entre el 17 i el 20 d'agost, quan els residents van avisar a l'ajuntament que l'animal no podia fugir del sol en estar lligat del coll i es trobava "extremadament sufocat" i "abandonat" en un domicili del complex d'urbanitzacions de 'Torrevieja Nueva'. Va passar el mateix durant els següents tres dies, fins que el 20 d'agost els veïns van gravar "amb impotència" la defunció de l'animal. Sala ha confirmat que la Policia Local ha instruït un atestat que ha estat remès a un jutjat de Torrevieja i ha defensat també la labor dels agents locals, atès que assegura que les patrulles van intervenir i es va aplicar el protocol però que va ser "impossible" contactar amb els amos de l'habitatge. A més, assenyala que els efectius van prendre declaració als veïns als quals se'ls va preguntar per elaborar un informe i que "en cap cas ni cap d'ells va advertir que l'animal estigués mal cuidat". Segons el testimoniatge dels veïns i de l'edil a l'oposició, recollit per PACMA, el passat 17 d'agost, aproximadament a les 17.30 hores, i després d'"infructuoses trucades" a la Policia Local i a la regidora responsable, Torre-Marín es va apropar a l'habitatge amb la intenció de posar en coneixement de la protectora local ADAT el que passava , tot i que no va poder accedir a l'interior del domicili per a socórrer a l'animal. Posteriorment, tant el regidor com membres de la protectora van avisar a la Policia Local, els efectius de la qual es van acostar a l'habitatge i van declarar, segons la formació, que l'animal "estava fora de perill perquè les hores de sol ja havien passat" i van marxar sense comprovar l'estat de salut del gos. El partit animalista assegura que l'edil responsable va rebre vídeos i imatges de l'animal "lligat pel coll i a la recerca de l'ombra", però que no va respondre fins passades unes hores. Aquesta mateixa situació es va repetir durant els següents dies, fins que l'animal va acabar morint. La protectora, el PACMA i l'edil de l'oposició demanen que es depurin responsabilitats i "que s'arribi fins al final de l'assumpte". També exigeixen la dimissió de la regidora i l'elaboració i compliment d'un protocol de rescat que "anteposi la vida dels animals sobre els tràmits burocràtics necessaris agilitant els rescats per evitar més morts com aquesta".