Després de tota una vida a l'ombra de la seva mare, la reina Elisabet II, el príncep Carles, príncep de Gal·les, es corona com a rei britànic als 73 anys, després que la seva predecessora hagi mort als 96 anys i després d'una mica més de 70 de regnat.

Carles, nascut a Londres el novembre de 1948 sota el nom secular de Carles Felip Artur Jordi, va acudir amb tot just tres anys a la coronació de la seva mare, convertint-se immediatament en duc de Cornualla, títol que la corona britànica concedeix als hereus al tron.

El 1955, quan tenia set anys, la reina Elisabet II i el seu marit Felip, el duc d'Edimburg, van acordar que Carles acudís de manera presencial a l'escola, trencant així amb la tradició que els hereus al tron tinguessin assignats un tutor personal.

Format a Anglaterra i Escòcia, el príncep de Gal·les també va estar d'intercanvi en 1966 en Timbertop, un centre educatiu de Melbourne, a Austràlia. Més tard, el 1967 va ingressar a la Universitat de Cambridge per a estudiar arqueologia i antropologia, canviant a història dos anys més tard.

Amb formació com a pilot de l'aviació britànica, la Royal Air Force (RAF), Carles va optar finalment per iniciar-se en la carrera naval en el Royal Navy College, seguint els passos del seu pare, el seu avi i dos dels seus besavis.

La successió de la corona

Després dels nou dies de dol oficial que decreta el protocol 'London Bridge is down', la guia d'actuació que seguiran mitjans de comunicació, polítics i estats davant la defunció de la reina, la primera mesura a prendre serà la coronació del fill de la monarca com a rei del Regne Unit i líder dels països de la Commonwealth.

Si es repetís la mateixa cerimònia que va encimbellar a la seva mare, l'acte es realitzaria en l'Abadia de Westminster, com fa 70 anys. La coronació seria senzilla i amb un cost menor dels quals l'han succeït. A continuació, es procediria a efectuar el trasllat del recentment coronat príncep a la residència del palau de Buckingham com a rei. En el seu lloc, el príncep Guillem es traslladaria a Windsor, arribat el moment.

D'altra banda, Elisabet II va anunciar a l'abril d'aquest mateix any que la duquessa de Cornualla, Llitera, seria la persona que la succeís com a reina consort, per la qual cosa deixaria el seu títol com a princesa. Un nomenament que es produiria alhora que el del Príncep Carles de Gal·les.

L'últim acte de coronació de Carles

L'última vegada que el príncep Carles de Gal·les va tenir un acte de coronació va ser quan la reina Elisabet II el va investir com a príncep de Gal·les. La cerimònia es va celebrar l'1 de juliol de 1969. Durant l'acte, més de 500 milions de persones van sintonitzar els seus televisors per a veure el moment en el qual Carles, amb tan sols 19 anys, assumia el càrrec que la seva mare li estava atorgant al castell de Caernarfon (Gal·les), convertint-lo en l'hereu al tron britànic.