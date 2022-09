L’operació ‘London Bridge is down’ (El pont de Londres ha caigut), el protocol que s’activaria en cas que la reina Elisabet II morís, és àmpliament conegut. Ara bé, hi ha un altre protocol secret: l’‘Operació Unicorn’, el pla dissenyat per si la monarca mor sent a Escòcia (on es troba en aquests moments).

Elisabet II es troba al castell de Balmoral, ubicat a Aberdeen, a les Highlands escoceses, sota supervisió mèdica a causa del seu delicat estat de salut. Un comunicat del palau de Buckingham ha informat aquest dijous que la salut de la reina ha empitjorat des del dimarts, quan va rebre la visita de l’ex primer ministre Boris Johnson, però que es troba «còmoda». En cas de confirmar-se la defunció d'Elisabet II a la seva residència d’estiu d’Escòcia, entraria en acció la denominada ‘Operació Unicorn’. Abans de donar a conèixer la notícia al públic, se suspendrien les sessions parlamentàries a Westminster, el Parlament d’Escòcia, el Senedd de Gales i l’Assemblea d’Irlanda del Nord per preparar el funeral d’Estat. Preocupació per l'estat de salut de la reina Elisabet II Després de la suspensió parlamentària, el fèretre de la reina seria traslladat des d’Aberdeen al palau de Holyrood, la seu del Parlament escocès a Edimburg, en un tren especial protegit per les Forces Armades i els cossos de seguretat. Una vegada allà, l’endemà, se celebraria una missa solemne a la catedral de Saint Giles, situada com el palau de Holyrood a la Royal Mile de la capital d’Escòcia. A la catedral, els principals líders cívics, dignataris i ciutadans d’Escòcia tindrien l’oportunitat de presentar els seus respectes i firmar un llibre de condolences. A continuació, el fèretre seria portat fins a Londres en el Royal Train, partint des de l’estació de Waverley i recorrent la línia principal de la costa est fins a arribar a la metròpoli londinenca. Una vegada que el taüt arribés a Londres, l’‘Operació Unicorn es donaria per conclosa per fer pas a l’operació ‘London Bridge is down’. L'operació 'London Bridge is down' Després de l’arribada de la reina a Londres, el Govern britànic decretaria nou dies de dol oficial al Regne Unit. Durant els vuit primers, se celebrarien les processons davant el fèretre (es preveuen fins i tot dades com que més de mig milió de persones podrien arribar presentar els seus respectes). I en el novè, el Big Ben faria sonar la seva campana amb un to més solemne de l’habitual a les 9.00. Operació 'London Bridge is down': així serà el protocol si mor la reina Elisabet II Dues hores després, començaria el funeral a l’Abadia de Westminster, que seria retransmès mundialment. Una vegada finalitzat l’acte religiós, el cadàver de la reina seria traslladat fins a Windsor, on quedaria enterrat a la cripta reial del castell.