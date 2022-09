L’OEIA avisa que el risc d’accident nuclear a Zaporiyia ha augmentat molt

Nova advertència de l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA). El seu director general, l’argentí Rafael Grossi, va afirmar ahir que el «risc d’un accident nuclear» a la central de Zaporiyia «ha augmentat significativament» a causa dels constants bombardejos als voltants, que no només estan posant en perill els treballadors de la planta i les seves famílies, sinó que han fet malbé la central tèrmica que proveïa d’electricitat la veïna localitat d’Energodar i servia de font externa d’alimentació per a la central nuclear. Davant les dificultats per reparar la tèrmica, l’operador de Zaporiyia s’està plantejant tancar l’únic reactor que segueix funcionant, segons l’OIEA. Un escenari que deixaria la central nuclear depenent únicament dels seus generadors d’emergència per mantenir les funcions bàsiques de seguretat. «Aquesta situació és insostenible i s’està tornant cada cop més precària», va advertir Grossi en un vídeo.