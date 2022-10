Els conservadors governaran a Suècia amb el suport de la ultradreta

El líder conservador suec, Ulf Kristersson, ha arribat a un acord per governar amb democristians i liberals amb el suport extern de l’ultradretà Demòcrates de Suècia (SD), que li garantirà la majoria. Kristersson s’haurà de sotmetre aquest dilluns a una votació al Parlament per ser elegit primer ministre.

El bloc de dreta es va imposar en les eleccions legislatives del passat 11 de setembre i va obtenir 176 escons davant dels 173 del centreesquerra de la primera ministra socialdemòcrata, Magdalena Andersson, el partit del qual va mantenir no obstant la condició de força més votada amb el 30,3 %, davant de la SD (20,5%) i els conservadors (19,1%).

«Vam rebre un mandat del poble suec el dia de les eleccions, el prenem amb la serietat més gran. El canvi no només és necessari, també és possible, i els quatre partits podem oferir aquest canvi», va dir en roda de premsa Kristersson.

El líder de la SD, Jimmie Åkesson, va reconèixer per la seva part que el seu partit hauria preferit un Executiu del qual haver format part, però va ressaltar que ha obtingut influència política «significativa» a l’acord. «És com si estiguéssim al Govern», va afegir. Així, va esmentar, per exemple, que s’endurirà la política d’immigració i els criteris per adquirir la nacionalitat sueca, així com mesures en la lluita contra la criminalitat exercida per bandes de delinqüents, com ara duplicar les penes o permetre testimonis anònims, i que s’estudiarà una prohibició nacional de la mendicitat.