Els Reis fan aquesta setmana una visita d’Estat de tres dies a Alemanya que demostrarà el bon moment de la relació bilateral. La coincidència de dos socialdemòcrates al capdavant dels governs, Pedro Sánchez (PSOE) i Olaf Scholz (SPD), i la conjunció d’interessos econòmics en plena guerra amb Rússia han facilitat la coordinació dels dos països. Aquest mes Sánchez i Scholz ja s’han vist en dues ocasions, en la cimera bilateral a la Corunya i divendres a Berlín, amb un missatge insistent: reclamar a França la construcció del gasoducte Midcat per facilitar el flux de l’hidrocarbur cap a Alemanya, en greus problemes per la gran dependència de l’energia russa.

Felip VI i Letizia van viatjar ahir a la tarda a Berlín, on es van reunir amb una representació dels espanyols que viuen al país, que arriben als 190.932, segons les dades de l’últim trimestre. Els acompanyen en el primer tram d’aquest desplaçament els ministres d’Exteriors, José Manuel Albares, i Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

La visita d’Estat (la tercera després de les del 1986 i el 1997) començarà oficialment avui al Palau de Bellevue, la residència oficial del president de la República alemanya, el veterà dirigent de l’SPD Frank-Walter Steinmeier.

Posteriorment arribarà la reunió entre el Rei i Scholz, que podran analitzar la necessitat que França acabi accedint a construir el Midcat, l’impacte social i econòmic del tall del gas rus a Alemanya i l’evolució de la guerra llançada per Vladimir Putin. A Frankfurt, els Reis inauguraran la Fira del Llibre, que aquest any té Espanya com a país convidat.