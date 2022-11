Els líders del G-20 van iniciar ahir la cimera a Bali amb perspectives de tancar ja avui una declaració conjunta en què la majoria dels seus integrants condemnarà la invasió russa d’Ucraïna, en una jornada marcada pel protagonisme del mandatari xinès, Xi Jinping, a qui el president del Govern, Pedro Sánchez, va exigir que exerceixi de mediador davant Vladímir Putin per posar fi a la guerra. La contesa va acaparar la major part de les discussions tant al fòrum multilateral com a les cites bilaterals, durant el primer dia de la reunió de les 20 principals potències mundials que se celebra a l’illa indonèsia. Tot i les diferents postures entre els blocs formats principalment pels Estats Units i la Unió Europea, d’una banda, i Moscou i Pequín de l’altra, el G-20 va aconseguir encarrilar un acord de mínims amb el qual «salvar» la cita i, fins i tot, va aconseguir rebaixar el clima d’hostilitat que precedia la trobada.

L’esborrany del text consensuat entre les delegacions dels 20 països, que haurà de ser tancat avui pels líders, inclou una referència a la «guerra d’Ucraïna», en contra del que s’esperava per la ferma oposició de Moscou a qualificar d’aquesta forma el conflicte bèl·lic que va iniciar contra el país veí. El document destaca l’«immens patiment humà» i els problemes que comporta a escala global quant a subministrament energètic, seguretat alimentària o riscos per a la inestabilitat financera, tot i que també es fa ressò de les diferents postures entre els 20 països. El president del Consell Europeu, Charles Michel, va destacar que l’esborrany va «en la direcció correcta» per condemnar la invasió russa d’Ucraïna, i va afirmar que haver tancat aquest document preliminar «ja és un gran èxit» en «una de les més difícils» reunions del G-20 fins avui. Cap trobada ministerial del G-20 des que Rússia va envair Ucraïna el febrer d’aquest any havia aconseguit un document consensuat. I al contrari que en altres reunions del G-20, aquesta vegada no hi ha hagut boicots ni abandonaments de la sala quan prenien la paraula líders del bàndol contrari.

Moscou i Kíev, inamovibles

Indonèsia s’ha pres el paper d’amfitrió com una oportunitat de mediar entre els països del G-20, un afany gairebé personal del president, Joko Widodo, que va arribar a viatjar a Moscou i Kíev al juny per entrevistar-se amb els seus líders respectius. Encara que ni Putin ni el president ucraïnès, Volodímir Zelenski -que ahir va intervenir per videoconferència- van viatjar a Bali com buscava Jokowi, el fet que de moment hi hagi hagut una dinàmica fluida i que es pugui signar una declaració conjunta ja són un èxit per a Indonèsia.

Zelenski, en una intervenció telemàtica en què es va referir diverses vegades al grup com el «G-19» -excloent-ne Rússia-, va afirmar que les seves tropes «no permetran a Rússia que descansi». El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va respondre titllant d’«irreals i inadequades» les seves propostes presentades durant la cimera per iniciar negociacions de pau, alhora que va acusar el Govern de Kíev de bloquejar qualsevol opció d’aquest tipus.

La primera jornada de la cimera va estar marcada, a més, per una frenètica activitat de reunions bilaterals, especialment per part del president de la Xina, que després de gairebé un trienni sense sortir del seu país per la pandèmia es va convertir a Bali en el líder més cobejat. Xi va començar el dia reunint-se amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron i, després de diverses sessions grupals, l’esperaven més cites: amb els líders de l’Argentina, Alberto Fernández, amb la italiana Geòrgia Meloni, el president australià Anthony Albanese, el senegalès Macky Sall, el sud-africà Cyril Ramaphosa i el sud-coreà Yoon Suk-yeol.

També va formar part de l’elenc Pedro Sánchez, que participa en la cimera en ser Espanya convidat permanent del grup. El president del Govern espanyol va destacar a Xi la capacitat del país asiàtic com a potència estabilitzadora i li va demanar fer servir aquesta influència per convèncer Vladímir Putin que posi fi a la guerra a Ucraïna. Per part seva, segons fonts diplomàtiques, Xi va destacar que no es pot «sobreestimar» el poder de la Xina en aquest sentit.