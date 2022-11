L’autor confés de l’assassinat d’una adolescent espanyola al sud de França va reconèixer haver-la agredit sexualment abans d’haver-la escanyat. Així ho ha indicat la cadena de televisió francesa BFM TV, que sol comptar amb bones fonts entre les forces de seguretat. L’homicidi atroç de la Vanessa, de 14 anys, comès divendres va commoure els habitants de Tonneins, un municipi de menys de 10.000 habitants situat a uns 100 quilòmetres a l’est de Bordeus. Aquest diumenge es van conèixer nous detalls del sospitós, que va reconèixer els fets.

«Sé per què sou aquí», va dir el presumpte assassí, un francès de 31 anys, quan agents de policia van anar a detenir-lo al seu domicili. El sospitós va indicar ell mateix la casa abandonada on es trobava el cadàver. Amb el pas de les hores, va guanyant força la hipòtesi d’un homicidi masclista i per motius sexuals. La desaparició i la mort de l’adolescent –la seva família amb arrels colombianes s’havia mudat al país gal feia un any– van passar divendres, però no es va tenir coneixement d’això fins dissabte. Coincidint amb una jornada en què desenes de milers de franceses i francesos es van manifestar contra la violència masclista, en el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Segons fonts pròximes a la investigació, mencionades per diversos mitjans francesos, Romain C. va agredir sexualment la menor, fins i tot va poder haver-la violat, abans de treure-li la vida. L’autòpsia determinarà les agressions sexuals que va patir i el lloc on van passar. La investigació apunta que es van poder haver produït al cotxe del sospitós, que hi va fer pujar la víctima quan sortia de l’institut i malgrat ser un desconegut per a la família. La fiscalia va informar en un comunicat que la seva detenció en comissaria es va allargar durant aquest diumenge. Quan acabi probablement serà imputat per la Justícia i empresonat.

Problemes amb l’alcohol

El presumpte homicida, aparentment ben integrat a la societat i que treballava a la construcció, ja havia sigut condemnat. En el seu historial figura una pena de dues setmanes de presó per una agressió sexual el 2006, quan tenia 15 anys. Des d’aleshores, les autoritats policials i judicials no van tenir coneixement que hagués comès nou delictes d’aquest tipus. De fet, el seu nom no estava inscrit en el registre dels delinqüents sexuals, ja que havia sigut condemnat quan era menor d’edat.

La notícia de l’homicidi també va impactar els companys i excompanys de feina del presumpte assassí. «Estic sorpresa, tothom està sorprès», ha declarat una dona del seu entorn. «Penso que era algú que podia ser violent quan bevia alcohol, però d’això a cometre agressions sexuals no m’ho imaginava en absolut. ¡Mai hauria pensat que podria agredir una adolescent!», ha assegurat una de les seves excompanyes de feina en declaracions a la cadena ‘BFM TV’.