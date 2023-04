"Hi ha una energia superior en la base de tota existència biològica i pot aconseguir tota curació. Com pot algú beneficiar-se d'ella? Ha d'aprendre una sèrie de postures corporals i espirituals que faran que s'aprofiti d'aquest 'corrent curatiu'. I, sobretot, ha de rebutjar tot pensament negatiu. Perquè pensar en quelcom bo i bonic ajuda molt".

Aquesta premissa no passaria cap control mèdic o científic, però s'està expandint perillosament per Espanya en els darrers dies. Tot 'gràcies' al Cercle d'Amics de Bruno Groening. Una secta alemanya que va ser classificada com a tal per una comissió del govern germànic el 1998. Que defensa que no hi ha cap malaltia incurable i que el guru d'aquest grup, un polonès ja mort anomenat Bruno Groening, realitzava en vida curacions massives.

El problema, a més, radica en els escenaris que aquesta secta està utilitzant per difondre el seu missatge. Perquè mentre a Baviera, a Alemanya, la Creu Roja li ha retirat recentment el permís per celebrar reunions en el seu local, a Espanya campen a plaer. Almenys dos espais pertanyents a l'església catòlica han estat usats (o ho seran en els pròxims dies) perquè els actuals líders d'aquest moviment exposin el seu perillós missatge a la ciutadania, segons ha pogut constatar El Periódico de España.

Un d'ells és l'alberg Pere Tarrés, de Barcelona. L'altre, un espai anomenat Casa San José, situat al voltant de l'emblemàtic monestir d'El Escorial, on ja s'ha celebrat el primer retir espanyol d'aquest controvertit grup pseudocientífic.

Però, en què consisteix aquesta secta, els seus orígens i qui la conforma.

El Doctor Miraculós

Nascut com Bruno Gronkowski a Gdansk (Polònia) el 1906, el guru d'aquesta secta no va tenir cap mena de formació científica. No va estudiar ni va desenvolupar els seus ensenyaments. Segons els seus seguidors, li van ser transmeses espiritualment. Amb aquest suposat do, i el seu cognom polonès ja germanitzat (Gröning o Groening), es va fer popular a Alemanya a partir de 1949 per haver curat, suposadament, un nen desnonat pels metges. Groening defensava que "l'ésser humà està envoltat d'ones curatives i tan sols ha de captar-les".

A partir d'aquí, va arribar el hype: Groening es va fer localment famós perquè, com remeier, anava "sanant" centenars de persones sense que intervinguessin medicaments: “La notícia de les seves curacions miraculoses es va expandir per tot el món. De tots els països arribaven malalts, cartes de petició i oferiments… desenes de milers de necessitats peregrinaven als llocs on ell obrava”, expliquen els seus seguidors en la seva biografia, afegint que "les seves curacions van commoure milions de persones. Van succeir escenes bíbliques: paralítics van tornar a caminar, cecs van tornar a veure, sords, a sentir".

La seva filosofia es basava a dir que no hi ha malaltia incurable, que totes es poden sanar per via de l'espiritualitat. Malgrat això (i això no consta en la biografia del remeier), Bruno Groening va morir el 1959 a París, víctima d'un càncer d'estómac, una de les malalties que ell mateix deia poder sanar sense fàrmacs i amb l'únic poder de la ment. Després de la seva mort, no obstant això, la seva popularitat no va fer més que créixer. I els seus adeptes van fer un pas de gegant el 1950. La seva amiga Grete Häusler va assegurar que havia estat curada per Groening de tres malalties incurables. Va ser així com va fundar el Cercle d'Amics de Bruno Groening, que ara campa per Espanya amb l'objectiu de difondre les seves teories pseudocientífiques.

Häusler va organitzar a Àustria les primeres comunitats locals d'Amics i les va potenciar després, a tot el món, difonent que després de la mort del guru continuaven produint-se les curacions. Asseguren ser “una de les més grans associacions mundials per a la curació per via espiritual”, i el seu líder actual és Dieter Häusler, fill de la fundadora. Compten amb una empresa que comercialitza tots els productes del grup i el seu únic accionista és Dieter.

"No ho sabíem"

La veu d'alarma que aquesta secta germànica estava de gira per Espanya i havia programat diverses trobades a Saragossa, Barcelona, Múrcia o Madrid, la va donar l'Investigador de la Xarxa Iberoamericana d'Estudi de les Sectes (RIES) Luis Santamaría. A Madrid, de fet, ja han celebrat l'acte programat, que ha tingut lloc en les instal·lacions de la congregació religiosa dels Sagrados Corazones, situada a El Escorial. Una cita a la qual han acudit més de mig centenar de persones i que s'ha estès durant tot un cap de setmana, concloent el passat 23 d'abril.

El Periódico de España, del mateix grup editorial de Diari de Girona, s'ha posat en contacte amb la congregació, des d'on han reconegut que han cedit l'espai al Cercle d'Amics de Bruno Groening "per pur desconeixement". "No sabíem que aquest grup era considerat una secta", expliquen des del departament de comunicació de Sagrados Corazones, propietaris de la Casa San José.

"Vam tenir coneixement d'aquest extrem el 19 d'abril. Nosaltres comptem amb la nostra casa, que normalment està disponible per ser llogada. Es troba en un escenari ideal, a El Escorial. Hi ha una casa amb habitacions, però també un gran espai exterior amb jardins. Habitualment s'usa per a retirs i trobades de convivència. La nostra és una casa per a la gent. Una casa de caràcter cristià les portes de la qual sempre estan obertes", prossegueixen des de la congregació.

"Quan ens van comunicar que aquest grup estava qualificat de secta a Alemanya, faltaven menys de 48 hores perquè se celebrés. Ells ho havien reservat amb antelació. A partir d'aquí, vam convocar una reunió amb el director de Casa San José, amb el Pare Provincial i amb el Departament d'Administració de la congregació". Després de la trobada es van posar en contacte amb l'Arxidiòcesi de Madrid. Les parts van acabar convenint que hi havia molt poc temps per poder tirar-se enrere, i que no podien cancel·lar la cessió.

"Hem de reconèixer que el seu comportament aquí no ha estat problemàtic. No hem tingut cap problema en les instal·lacions", assenyalen. Avancen, però, que "a partir d'ara caldrà asseure's per valorar cadascun d'aquests casos. Nosaltres no tenim coneixement de les sectes de tot el món, però intentem saber qui entra a la nostra casa per evitar casos com aquest", conclouen.

Segueixen de gira

El Periódico de España també ha pogut comprovar que la pròxima cita tindrà lloc en el transcurs d'aquesta setmana a Barcelona. Concretament a l'Alberg Pere Tarrés, que és propietat de la Fundació Pere Tarrés. L'esdeveniment està programat per al dimecres 26 d'abril a les 19.30 hores. Ens hem posat en contacte amb la propietat, des d'on han decidit posar el cas en mans dels Mossos d'Esquadra.

Alemanya, país d'origen d'aquesta secta, no és l'únic país que ha alertat dels riscos que comporta el grup. El govern de Bèlgica va ser el següent a advertir de les conseqüències del perillós missatge el 2003, redactant un informe que parla de la situació preocupant que plantegen associacions com el Cercle d'Amics de Bruno Groening. I el 2005 va ser el govern francès el que es va sumar als avisos. A Espanya, de moment, segueixen sense aparèixer en cap llistat, la qual cosa converteix al país en el lloc perfecte per difondre nocius missatges, com els que asseguren que el càncer es pot curar amb pensaments positius.