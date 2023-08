Un jutjat de La Vila Joiosa, a Alacant, investiga el segrest d'un home de 28 anys que va ser conduït a una casa de camp de la localitat, on el van obligar a despullar-se mentre li feien fotos denigrants, segons han confirmat al diari Información, del mateix grup editorial de Diari de Girona, fonts pròximes al cas. El presumpte autor d'aquests fets és un altre veí de localitat, d'uns 40 anys d'edat, amb l'esposa de la qual la víctima estava tenint una aventura extramatrimonial i que va reaccionar violentament quan va descobrir la infidelitat.

Els fets van ser denunciats setmanes després per la pròpia víctima a la caserna de la Guàrdia Civil de La Vila Joiosa, qui va alertar que el seu captor l'havia amenaçat amb una destral per a coaccionar-lo. La víctima ha necessitat tractament psicològic i s'ha personat en la causa com a acusació particular. L'investigat va ser detingut després de la denúncia, però va quedar en llibertat després de comparèixer al jutjat. Allà es va acollir al seu dret a no declarar. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual, amenaces i tracte denigrant. El jutjat va deixar en llibertat a l'investigat, amb una ordre d'allunyament.

La víctima va denunciar que els fets van passar el mes de març passat a La Vila Joiosa, arran que el marit d'una dona amb la qual aquest havia tingut una relació l'any anterior hagués descobert la infidelitat. L'home l'hauria estat trucant per telèfon amenaçant-lo de mort i finalment el va instar per veure's personalment i aclarir la situació. La víctima va relatar que després d'accedir a la trobada l'home el va pujar en un cotxe i el va conduir fins a una casa de camp de la seva propietat, situat en una zona aïllada del municipi. Una vegada allà, va esgrimir una destral i el va obligar a despullar-se. Mort de por, la víctima es va posar a plorar, mentre el marit li prenia fotografies amb el mòbil i es mofava d'ell.

Destral de llenyataire

Destral de llenyataire en mà, l'hauria obligat a admetre totes les infidelitats, amenaçant-lo amb matar-lo si el mentia en alguna cosa perquè els havia punxat el telèfon als dos. Col·locant-li la destral al cap, el va obligar a treure's tota la roba, mentre es burlava d'ell dient-li que tenia el penis molt petit, que estava molt gras i que no entenia com la seva dona estava amb ell. Algunes fotos van arribar a realitzar-se amb el mateix telèfon de la víctima. "Aquesta de record", li va dir amb la foto que va fer amb el telèfon de l'amenaçat. Finalment, el va fer vestir-se i el va portar de tornada al nucli urbà. En un moment de la trobada, en el qual la víctima estava en estat de xoc, l'home va arribar a treure un feix de bitllets i li va dir "si no arribes a venir, hauria pagat tot això perquè et trenquessin les cames".

La història no es va quedar allà. L'endemà passat, l'home va tornar a trucar a la víctima per a veure'l novament, amb el pretext de desinstal·lar-se el programari espia que li havia posat al telèfon mòbil. Novament, el va conduir a la mateixa casa de camp, on després d'estar manipulant el telèfon, de sobte li va dir: "Vols veure la pistola que tinc? Que acabo aviat amb tu". Una vegada més, el va obligar a despullar-se i va començar a fer-li fotos simulant que li estava fent una fel·lació. De tornada al cotxe, també va patir altres atacs de fúria i li deia: "Tinc aquí un ganivet i et tallaré el coll".

Fotografies

La víctima va tornar a rebre en dies posteriors diverses trucades de l'investigat, on li deia que no el volia veure pel poble i que si ho feia "li donaria afecte". De la por, la major part de les fotos que tenia en el mòbil les va acabar esborrant, igual que els suposats missatges amenaçadors. De tota manera, la víctima va declarar que tem que algunes de les fotografies van ser enviades per l'agressor als seus contactes. La Brigada de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de La Vila Joiosa va practicar un registre a la casa de camp de l'investigat i sosté que part del mobiliari coincideix amb el que es veu en les fotografies aportades. També han trobat la destral amb la qual suposadament es van produir les amenaces.