La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat el debat d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, per dimarts i dimecres 26 i 27 de setembre. Un cop celebrat el debat, la primera votació, on Feijóo necessitaria majoria absoluta, serà el mateix 27 de setembre, i la segona, on només majoria simple, 48 hores després, el divendres 29 de setembre. Armengol ha atès les peticions del PP, que li ha demanat més temps per poder "treballar" amb els grups parlamentaris a la recerca dels quatre vots que li falten, amb la mirada posada en el PNB. D'acord a la llei electoral, amb la primera votació el 27 de setembre, unes hipotètiques noves eleccions tindrien lloc el 14 de gener.

En una compareixença al Congrés, Armengol ha explicat que ha parlat amb Feijóo tan aquest dimarts a la nit com aquest dimecres al matí, i ja justificat la decisió. "Considero que amb aquesta data es dona un temps prudencial perquè el candidat pugui fer les negociacions oportunes amb els representants de les diferents formacions polítiques", ha dit, i "tenint en compte que la mitjana del temps transcorregut a les passades legislatures la mitjana de temps va ser d'aproximadament un mes, la convocatòria del 26 de setembre suposa que transcorreran 35 dies des de la proposta de Felip VI fins el debat".

La decisió d'Armengol de fixar el debat el 26 i 27 de setembre respon a la necessitat entre altres, d'evitar que una possible repetició electoral caigués en plenes vacances de Nadal i Cap d'Any. A partir d'aquesta primera votació del 27 de setembre, els candidats tenen dos mesos per a intentar sumar els suports.

Si no hi ha president, eleccions passat Reis

En cas que no es produeixi una investidura, les Corts es dissoldrien automàticament i es convocarien noves eleccions 47 dies després, de manera que les noves eleccions se celebrarien el 14 de gener.

El PP ha aconseguit d'aquesta manera ajornar aquest debat i guanyar un mes. Alberto Núñez Feijóo ja va recordar aquest dimarts en roda de premsa que els grups parlamentaris no es constitueixen fins divendres i que, com a mínim, necessita una setmana per poder parlar amb ells i buscar els suports que li falten.

També aquest dimecres el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha deixat clar que no veia factible celebrar el debat d'investidura la setmana que ve, perquè considera que "cal un mínim de temps necessari per parlar" i concretar els suports.

Ara per ara Feijóo només compta amb 172 'sí' (PP, Vox, UPN i CC) i no superarà cap dels dos esculls. Els populars disposen del 'sí' dels seus 137 escons, als que se sumaran els 33 de Vox, el d'UPN i el de Coalició Canària. En total, 172 vots favorables (en necessita 176 per superar el llindar de la majoria absoluta) i 178 en contra.

Per aquest motiu, el PP ha sortit a la recerca dels quatre suports que necessita. Són quatre vots a favor en primera volta o abstencions en segona. El PP centra la mirada en el PNB, malgrat que els nacionalistes bascos ja han dit reiteradament que no entraran en cap equació on hi sigui Vox.

La portaveu parlamentària de Sumar, Marta Lois, ha criticat aquest matí la pretensió del PP de demorar el debat. Segons Lois, els populars volen fer "perdre el temps" als ciutadans amb una "escenificació fracassada".

El PSOE, per la seva banda, no temen l'intent de Feijóo. Pedro Sánchez va restar importància aquest dimarts al fet que el rei designés el líder del PP. "Si Feijóo vol xocar per tercera vegada amb la realitat, està en el seu dret", va dir, però "la investidura no és una exhibició", sinó que té com a única finalitat "reunir el suport parlamentari per a un projecte definit".