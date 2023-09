El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha rebaixat en un any, de 15 a 14 anys, la pena de presó imposada pel Tribunal Suprem a un dels cinc condemnats de 'la manada', per la violació grupal dels Sanfermines de 2016, en aplicació de la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, coneguda com la llei del 'només sí és sí'. La Sala Civil i Penal del TSJN ha sostingut que la condemna s'ha de reduir ja que el Tribunal Suprem va assenyalar en la seva sentència que imposava una condemna de 15 anys, "pròxima" o "propera" al mínim legal, un valor que la citada llei ha rebaixat "sensiblement".

Segons explica la sala, la pena màxima continua inalterada, però la mínima baixa 1 any i 3 mesos, passant de 14 anys, 3 mesos i 1 dia a 13 anys. “En conseqüència, els 15 anys de presó imposats queden 2 anys per sobre del mínim possible que, efectivament, són dins de l'arc penològic possible". Alhora, ha apuntat que segons la majoria de la sala, "ja no compleix el paràmetre fixat pel Tribunal Suprem en la seva sentència quan qualificava la pena imposada com a molt propera al mínim legal, o com a pena superior al mínim legalment previst, encara que molt propera al mateix”, ha argumentat.

La resolució, que pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem, ha estat adoptada pels magistrats Joaquín Galve Sauras, president del TSJN i Francisco Javier Fernández Urzainqui. La tercera integrant de la sala, la magistrada Esther Erice Martínez, ha formulat un vot particular en què advoca per desestimar la revisió de condemna.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial va rebutjar el febrer passat la sol·licitud de revisió plantejada per la defensa d'aquest condemnat. Demanava que la pena de 15 anys es rebaixés a 13 anys i 9 mesos. Contra aquesta denegació va interposar un recurs d'apel·lació davant la Sala Civil i Penal del TSJN. Totes les acusacions -la fiscal, la denunciant, el govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona- van sol·licitar-ne la desestimació.