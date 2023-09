Isa Balado, reportera de En Boca de Todos, programa d'actualitat de Cuatro, estava fent un reportatge en directe quan un home que passava pel carrer li ha tocat el cul. Immediatament, la periodista l'ha parat i ha intentat continuar cobrint la informació, però des de plató ho han impedit per parlar del succeït.

"Perdona que t'interrompi, Isa, però t'acaba de tocar el cul?", li diu Nacho Abad des de plató. Ella, visiblement incòmoda i violentada, respon que sí. "És que no puc entendre-ho", replica el presentador. "Em poses a aquest 'tiu' ximple davant, si us plau?", li demana a la seva companya.

En aquell moment, Isa Balado confronta al seu agressor: "Per molt que ens vulguis preguntar de quin programa som, de veritat m'has de tocar el cul?, li pregunta. "Estic fent un directe i estic treballant", li etziba a l'home.

L'al·ludit balboteja una resposta i intenta donar-li la mà per disculpar-se, però ella rebutja el gest i li diu que "m'agradaria que em deixessis treballar". L'home afegeix que "no t'he volgut tocar el cul", al que el presentador no pot contenir-se i deixa anar un contundent "aquest 'tiu' és imbècil".

Finalment, quan per enèsima vegada la reportera li demana que la deixi en pau i marxi, l'agressor se'n va, no sense abans tocar-li el cap de manera paternalista i masclista a la dona.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) 12 de septiembre de 2023

"L'hem gravat", "tu no tens res a sentir"

Després de la marxa de l'home, Abad torna a dirigir-se a la seva companya: "Sento molt el que t'acaba de passar, quin imbècil. L'hem gravat", li assegura a la reportera, que fa esforços visibles per mantenir el componiment davant la situació.

"Ho sento", diu, però Nacho Abad li respon que "tu no tens res a sentir". "Tu estàs fent la teva feina, tan bé com ho fas sempre, i arriba un imbècil i et toca el cul en directe sense cap dret", afirma el presentador abans d'intentar tornar al tema del reportatge que estava cobrint el programa.

Els fets han ocorregut aquest dimarts, mentre Isa Balado realitzava un reportatge a peu de carrer sobre una botiga del madrileny barri de Lavapiés els amos de la qual van ser detinguts aquest diumenge per donar una pallissa a un lladre, que els va atacar prèviament amb un pal i que també va acabar arrestat per l'intent de robatori.

"El que era normal, ja no ho és"

La primera a reaccionar al succeït ha estat Irene Montero, ministra d'Igualtat, que s'ha afanyat a denunciar l'ocorregut a través de X (anteriorment, Twitter) i a assenyalar que, "el que fins ara era 'normal, ja no ho és".

Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad. Todo mi apoyo a @IsaBalado. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de septiembre de 2023

Posteriorment, l'agressor ha acabat sent detingut per efectius de la Policia Nacional.