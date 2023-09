En una cerca per Wallapop i Milanuncios, un es pot trobar amb el que menys esperava, com un anunci amb la descripció "multes" il·lustrat amb una bandera d'Espanya, un nom, un número de telèfon i una frase que proporciona una mica més d'informació. "Paga les teves multes sense perdre punts", diu la descripció, també concisa. Aquest venedor prefereix no comentar res a través de Wallapop i demana parlar per WhatsApp.

En obrir el seu contacte en aquesta plataforma de missatgeria, el primer que apareix és la mateixa foto que a la plataforma de compravenda, però ha incorporat a la bandera espanyola la de França, país que utilitza un sistema de punts similar al d'Espanya, i el missatge calcat en francès. Per aquesta via, explica que és "una empresa de xòfers a Europa" i que, per no perdre punts del permís de conduir espanyol, "transmetem les dades d'un dels nostres conductors per contestar [a la multa] que no ets tu el conductor en el moment de la infracció".

D'aquesta manera, un conductor d'aquesta empresa "rebrà la multa al seu nom" i obté un extra en el seu sou. Es realitza una transferència amb l'import "de la multa i 25 € més per al que la posa al seu nom", i és llavors quan el xofer s'encarrega d'abonar la sanció, "però no li treuran punts en tenir carnet europeu i no l'espanyol".

"És igual el preu de la multa o el número de punts que et treguin. Et costarà només 25 € per no perdre ni punts ni el teu carnet", conclou aquest anunciant. Ho té tot pensat: "Per als quals pregunten si és possible només pagar els 25 € i no la multa, la resposta és NO perquè són multes de trànsit i, si no, els nostres xofers s'endeutarien fiscalment a Espanya. Per a les multes d'estacionament es pagaria només la meitat de la multa, ja que són nacionals i no perjudiquen ni endeuten al conductor estranger per aparcar malament".

El que ofereixen aquest i uns altres set anuncis que ha localitzat El Periódico de España entre Milanuncios i Wallapop és proporcionar el seu nom i DNI perquè els infractors atribueixin l'incompliment de les normes de circulació a una persona que no les ha comès. La multa la continuarà pagant el conductor al qual va fotografiar el radar o que va fer un canvi de sentit irregular que va captar la càmera de trànsit. A aquesta taxa, se sumarà el pagament a aquests venedors de cadascun dels punts que necessitin.

Pèrdua de punts i de permís de conduir

Un altre anunciant de Wallapop demana 250 euros per cada punt, encara que, si el comprador perd més d'un, com si d'un mercat ambulant es tractés, promociona una oferta. "350 els dos punts", regateja. "Jo el que ofereixo són els meus punts, ja que els tinc tots i, si t'ha enxampat un radar amb o et saltes un stop, diem que conduïa jo i me'ls treuen a mi", expressa aquest expenedor de comodins per a conductors imprudents.

Diversos venedors de Milanuncios ofereixen "llantes de cotxe amb punts de carnet". "Tinc 14 llantes", assegura un d'ells. En aquesta plataforma, el preu de dos punts pot ascendir a 450 euros. Per exemple, la multa per superar el límit de velocitat de 120 km/hora entre 31 i 50 km/hora és de 300 euros i dos punts.

Els anuncis van dirigits a aquells conductors que estiguin a punt de perdre tots els seus punts i, per tant, de perdre la vigència del permís de conduir. Els pilots sancionats tenen, segons la Direcció General de Trànsit (DGT), un termini de fins a 10 dies per a presentar al·legacions i, si es conclou que l'infractor no pot conduir, haurà de lliurar el seu carnet en qualsevol prefectura o oficina de Trànsit.

El conductor multat haurà de complir un termini de sis mesos sense conduir, tres mesos si es tracta d'un professional. Una vegada finalitzat aquest període, estarà obligat, si vol tornar a agafar el cotxe, a realitzar i superar el curs de sensibilització i reeducació viària, amb una durada de 24 hores. Es pot realitzar en aquest interval en el qual l'infractor no pot conduir.

Quan ja s'han complert aquests requisits, el conductor se sotmetrà a un examen teòric a Trànsit sobre la matèria del curs realitzat i, una vegada aprovat, demanarà un nou permís, amb un saldo actualitzat de vuit punts.

Delicte de falsedat documental

La DGT assenyala que aquesta pràctica es tradueix en un "delicte de falsedat documental", amb les penes de presó de tres a sis anys, segons l'article 390 del Codi Penal. El 2021, l'últim any calculat, el Ministeri de l'Interior va registrar un total de 14.417 fets esclarits de falsedats a tota Espanya, 2.557 més que fa deu anys.

Des de Wallapop, que prohibeix la venda de punts del permís de conduir a la plataforma, assenyalen que estan "en continu contacte amb els organismes policials i la resta de les autoritats", amb els qui "col·labora activament per protegir els usuaris contra tota mena de frau i facilitar la seva recerca" dels infractors.

Per prevenir la publicació d'aquesta mena d'anuncis, sostenen, compten amb un equip de Trust & Safety, que monitora l'activitat a la plataforma. Aquest departament, que suposa el 6% de la nostra plantilla, analitza amb diferents eines, també intel·ligència artificial, l'activitat dels perfils que pugen aquests articles. El 90% dels anuncis d'articles no permesos són eliminats abans que arribin a ser públics en el catàleg de Wallapop, afirmen.

Milanuncios també aclareix que "la venda de punts de carnet és una pràctica il·legal que no està permesa" a la plataforma. "Tenim diverses regles configurades a la nostra eina de moderació per detectar aquest tipus d'anuncis abans que arribin a publicar-se, però, si aconsegueixen d'alguna manera fer-ho, els eliminem de manera immediata després d'una denúncia d'algun usuari o si ens els trobem de manera proactiva".