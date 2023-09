El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat el debat d'investidura aquest dimecres retraient el "silenci" del president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Qui calla, atorga", ha afirmat. Feijóo ha criticat que Sánchez "ha preferit escapar per no dir la veritat sobre les seves negociacions i les exigències a les quals està sotmès" en relació amb l'amnistia que demanen les formacions independentistes per investir-lo. "Veurem la intensitat del seu silenci i del que atorga i del que li exigeixen. El que no podrem saber mai és si el que els donarà serà suficient", ha subratllat.

Feijóo ha defensat que el que ha quedat clar és que "hi ha una alternativa al model de xantatges i concessions a aquells que no creuen en el nostre país".

El candidat popular no superarà la votació que tindrà lloc aquest dimecres, un cop acabat el debat, ja que només compta amb 172 vots (PP, Vox, UPN i CC). En necessitaria quatre més per arribar a la majoria absoluta. El candidat se sotmetrà a una segona votació divendres en la qual seria suficient la majoria simple, que previsiblement tampoc aconseguirà.

Tanmateix, el líder del PP ha justificat el seu intent i ha opinat que ha servit per demostrar que "a Espanya hi ha un projecte alternatiu que es construeix sobre el que ens uneix en lloc de cimentar sobre el que ens separa". "Aquest debat ha valgut la pena perquè ens hem retratat amb les nostres paraules i els nostres silencis", ha dit.

Feijóo ha reivindicat que els diputats del PP voten respectant "els seus principis", cosa que creu que no poden dir els del PSOE. "Cap dels membres del PP haurà de votar contra els seus principis, la paraula donada, el programa electoral i el que va dir fa dos mesos", ha afirmat.

La portaveu del PP i secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha retret al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, les seves "mentides" sobre els acords amb l'independentisme, i acusant-lo de "segrestar la voluntat de la nació" convertint l'Estat de les autonomies en un "Estat plurinacional". "Va dir que portaria Puigdemont i ara envia una de les seves vicepresidentes Waterloo fer honors a un fugit", ha sentenciat. Segons Gamarra, Sánchez acabarà negociant també el referèndum, i ha evitat participar en el debat per amagar que "ven Espanya a canvi d'un interès personal".

Gamarra ha centrat el seu discurs a atacar el president del govern en funcions, perquè "el preu d'una amnistia no pot ser posar en parèntesi l'estat de dret", i el PSOE no té "legitimitat" per "vendre" l'Estat com a "moneda de canvi" per conservar la Moncloa.

"El pròxim capítol serà el referèndum d'autodeterminació", ha dit, perquè primer "diran que no és possible", però "van dir el mateix dels indults i l'amnistia".

"Volem un president de fiar, un president de paraula", ha dit, perquè "si l'amnistia era coherent, perquè no ho van dir als espanyols durant la campanya electoral?".

En canvi, segons Gamarra, Feijóo ofereix una etapa "d'estabilitat" territorial i la conformació d'un govern centrat en les bases del "pacte de la Constitució", i "no del pacte del Tinell".

"En aquest parlament no hi ha una majoria progressista, sinó una minoria secessionista que prova de fer una mutació constitucional i que ha arrossegat Pedro Sánchez a aquesta mutació", ha dit.

Les crítiques de Gamarra ha anat més enllà per acusar el president espanyol de trair la voluntat dels ciutadans. Segons la portaveu del PP si maniobren per "canviar Espanya d'un model autonòmic a un plurinacional, suposaria que estan segrestant la voluntat de la nació".

Gamarra també ha clamat contra la immersió lingüística i els "relats màgics i greuges inventats" sobre les llengües.

Segons el seu criteri "l'euskera, el català, el valencià i el gallec han perviscut durant segles perquè la unitat espanyola sempre ha estat respectuosa amb la pluralitat". "Ja n'hi ha prou de fer de la llengua un instrument per allunyar-nos", ha sentenciat.

CC alerta dels riscos d'una repetició electoral

Els portaveus de Coalició Canària (CC) i la Unió del Poble Navarrès (UPN) han reafirmat aquest dimecres el seu aval a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però han dibuixat matisos a les seves posicions. Si bé la canària Cristina Valido ha avisat dels riscos de repetir les eleccions, el navarrès Alberto Catalán no ha descartat la possibilitat d'anar a les urnes de nou. "No sé amb quina cara, amb quina excusa i de quina manera", ha argumentat Valido. Catalán, en canvi, no ha descartat donar de nou la paraula a la ciutadania. "No tot val per mantenir-se al poder", ha indicat el dirigent d'UPN, que ha carregat contra Pedro Sánchez per acostar-se a l'independentisme basc i català i "blanquejar" els "hereus polítics d'ETA".

El BNG reitera el 'no' a un Feijóo sense "credibilitat"

El portaveu del BNG al Congrés, Néstor Rego, ha reiterat el 'no' de la seva formació a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, un candidat de la "dreta espanyolista" que "no té cap credibilitat" a Galícia. Rego ha afirmat que com a president de la Xunta, Feijóo va impulsar polítiques regressives i va deixar "un país pitjor del que va trobar, amb sagnia demogràfica letal, polítiques econòmiques desastroses i pèrdua de llocs de treball i el triple de deute públic". Coneixem bé la trajectòria del PP, un partit que s'oposa a tots els avenços de drets", ha dit. Tot el debat, segons Rego, ha estat una "escenificació" només per "consum intern" del PP.

Bildu reclama "molta valentia, prudència i ambició" a les forces que poden permetre un govern progressista a Espanya

La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha demanat aquest dimecres "valentia, prudència i ambició" a les forces que poden permetre la formació d'un nou govern d'esquerres. A parer seu, és necessari que les formacions sobiranistes catalanes i basques tinguin "altura de mires" i facin possible un govern en clau progressista que abordi una "agenda plurinacional" en un "moment històric". "Esperem que tots estiguem a l'altura del moment històric que se'ns presenta i actuem amb altura de mires per no desaprofitar aquesta oportunitat. Poc soroll i molta feina", ha receptat la dirigent abertzale en una intervenció feta en castellà i euskera a la segona sessió del debat d'investidura del popular Alberto Núñez Feijóo.

El PNB reitera el 'no' a Feijóo i li retreu que no abordi "des de la política" la "realitat nacional basca i catalana"

El portaveu de PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha reiterat aquest dimecres el 'no' de la seva formació a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, perquè "el seu discurs davant la realitat nacional basca i catalana segueix essent la via judicial i la confrontació social, i no es veu cap voluntat d'abordar aquesta qüestió des de la política". Esteban ha advertit que la seva oposició a l'amnistia i l'anunci de creació del nou delicte de "deslleialtat constitucional" només afegiria "més llenya al foc" a un conflicte que ara té vies obertes de resolució des de la política. A més, ha insistit que el PNB no formarà part de cap equació amb Vox, un partit que "dona suport al franquisme" i que pretén "desfer l'Estat de les autonomies".

Esteban ha retret a Feijóo que no sigui un "polític d'Estat", com ho demostra, segons ha afirmat, la convocatòria de l'acte de diumenge passat contra l'amnistia i les seves "arengues contra la meitat de la població del país".

El portaveu del PNB ha advertit Feijóo que si la disjuntiva –com va dir Cuca Gamarra- és "entre Feijóo i amnistia", els nacionalistes bascos ho tenen clar: "amnistia". També li ha retret la seva intenció de derogar la llei de la memòria històrica.

A més, ha recordat que el PNB sempre ha afirmat de forma "transparent" i "clara" que Feijóo no podria comptar amb els seus vots si tenia el suport de Vox que és "la balena a l'habitació". En les negociacions amb els nacionalistes bascos, ha afirmat, "havia de començar restant els 33" diputats de Santiago Abascal.

"La nostra opinió respecte a Vox ha estat sempre clara: estem en contra del seu suport al franquisme i el seu desig de desfer l'Estat de les autonomies", ha dit, "i el PNB no pot pretendre fer creure ni al PNB ni a l'opinió pública que la balena no està a l'equació".

Igual que ha fet amb Bildu, Feijóo no ha fet ús de l'audiòfon per escoltar la intervenció d'Esteban en basc, però el candidat del PP ha estat al cas del contingut del discurs mitjançant una de les dues pantalles gegants que ofereixen traducció simultània.

Feijóo defensa que "no vol" els vots de Bildu i retreu al PNB que "competeixi" amb ells per influir en Sánchez

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que "li preocuparia molt" rebre el suport d'EH Bildu. "Els seus vots els deixo per al senyor Sánchez, jo no els vull", ha afirmat aquest dimecres en el segon dia de debat d'investidura, que certificarà que Feijóo no té prou suports per ser investit. Feijóo ha respost conjuntament les intervencions d'EH Bildu i el PNB, tal com va fer ahir dimarts a la tarda amb les d'ERC i Junts. Mentre que ha rebutjat els vots de la formació abertzale, que no veu equiparable a cap altre partit independentista o nacionalista a l'Estat, Feijóo ha retret al PNB que hagi rebutjat negociar amb el PP.

"Respecto al PNB, a Bildu no", ha afirmat, i ha qüestionat que els nacionalistes bascos triïn "competir" amb Bildu per influir en el govern de Pedro Sánchez. "No entenc com han decidit competir per ser els primers a entregar-se a Sánchez. Veure qui se li apropa més, qui és el soci més fidel", ha afirmat.

Segons Feijóo, hi ha votants del PNB que no entenen que el partit prioritzi un acord amb Sánchez a un "govern en solitari del PP" i ha advertit del cost electoral que té a Euskadi. "El problema que té el PNB és Bildu", ha assegurat Feijóo, que ha preguntat en quines polítiques coincideixen els nacionalistes bascos amb els abertzales o Sumar i el PSOE.

A més, el líder del PP ha afirmat que no serà el PNB qui sigui determinant en el govern de Sánchez sinó que ho és Junts. "Em confesso sorprès per algun dels rols que ha decidit prendre el PNB", ha dit Feijóo, sobre el suport a l'amnistia que exigeix Carles Puigdemont.

"He llegit més declaracions del PNB parlant de l'amnistia que d'Euskadi", ha dit Feijóo, que ha avisat que això també els perjudicarà electoralment. El líder del PP ha dit no entendre que el PNB triï "amnistia" abans que Feijóo.

Segons el líder del PP, "l'únic partit a Espanya al qual s'hauria de fer un cordó sanitari" és EH Bildu i ha insistit a vincular el partit abertzale amb ETA. "Josu Ternera és un dels seus caps", ha afirmat, i ha recordat que és "la democràcia del 78" que critiquen la que els permet ser al Congrés.