Alberto Núñez Feijóo ha volgut dedicar part del seu discurs d'investidura a advertir els partits independentistes, i especialment a Junts i el PNB, de "l'error" de confiar en el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. "Què els fa pensar que tot el que avui s'utilitza per satisfer les seves exigències no s'utilitzarà contra vostès quan ja no els necessitin?". Feijóo també ha apel·lat als socialistes descontents amb els "menyspreus" del president espanyol, tot i que no ha demanat directament el vot dels diputats socialistes al Congrés. S'ha limitat a dir que els díscols del PSOE no estan "sols". "El seu esforç no serà en va", ha sentenciat.

Feijóo ha volgut dedicar part del seu discurs a dirigir-se a l'independentisme tot assegurant que a diferència de Sánchez ell és "un president de fiar". "Mai els diré que si a tot, però no tinc cap dubte que a Catalunya i al País Basc els vindria bé un president del govern que no enganyi els seus ciutadans".

En aquest marc ha insistit a alertar aquestes forces de les "conseqüències electorals de les seves aliances" que "no són gaire rendibles", i ha reiterat que s'equivoquen en reduir la seva raó de ser "gairebé en exclusiva a la qüestió identitaria".

S'ha dirigit directament a PNB i Junts per recordar-los que de la mateixa manera que a ell no l'han votat per lliurar-los l'autodeterminació o l'amnistia, a ells no els han votat "perquè s'apliqui la política econòmica de Podem".

En aquest marc, s'ha definit com el president més "sensible a l'autonomisme, a la importància de les llengües cooficials i les particularitats territorials", perquè ell ha estat president autonòmic, "parla" i "estima" més d'una llengua.

En tot cas els ha advertit que les forces independentistes no es poden atribuir en exclusiva la representació dels territoris, i els ha reclamat que defensin els seus postulats "per les vies legals i dins del marc constitucional".

Apel·la als socialistes descontents amb Sánchez

El líder del PP també s'ha dirigit als socialistes descontents amb les polítiques de Sánchez. "És lamentable que el PSOE hagi arribat a això, i que ho faci sobrepassant les barreres més infranquejables", ha dit, com "acusar de colpisme tot el que surti de la suposada línia oficial o arraconant i fins i tot purgant socialistes discrepants pel simple fet de recordar el que fa dos mesos deien tots".

També els ha "advertit" de "l'error" de creure's la "mentida" de la pacificació de l'independentisme. "És veritat que hi ha menys protestes, però per què es mobilitzarà si obté de vostès tot el que vol sense aixecar-se del sofà?".

Segons Feijóo, els que clamen contra la deriva actual del PSOE "no són nostàlgics d'un temps perdut per sempre". "No idealitzen el passat, sinó que se senten orgullosos de la Transició i de la democràcia que vam construir entre tots" i "pensen que hi ha valors, principis, bases, que evolucionen, però que no han de ser destruïdes per ningú".

En aquest sentit, ha afirmat que malgrat que puguin tenir la sensació que "clamen al desert" el seu esforç "no serà en va", perquè "el moment en què tornem a entendre'ns en el que és important arribarà".

Reivindica que "no accepta pagar el preu" de l'independentisme: "Tinc principis, límits i paraula"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha començat el seu discurs d'investidura aquest dimarts al Congrés posicionant-se en contra de l'amnistia. "No defensaré això. Tinc principis, límits i paraula", ha dit el líder dels populars, que ha començat llegint una frase que situava l'amnistia com "un instrument adequat per superar el conflicte català" així com a favor del referèndum. "Amb això n'hi hauria prou, no?", ha dit sobre la possibilitat de ser investit. "Doncs no", ha continuat Feijóo, que ha remarcat que al seu projecte "no figura l'amnistia ni l'autodeterminació d'una part de la nació ni fórmules anàlogues". "No és acceptable ni jurídicament ni èticament", ha dit.

Segons Feijóo, l'amnistia està "fora de la Constitució" i suposa una "aberració jurídica i moral". "És un atac directe als valors democràtics essencials del nostre país" i a la "igualtat dels espanyols", ha insistit.

El líder del PP ha subratllat que "té al seu abast els vots per ser president del govern", però "no accepta pagar el preu que li demanen per ser-ho". Feijóo ha dit que aquesta també seria la resposta que donarien Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy.

Feijóo s'envolta dels seus

Feijóo ha arribat al Congrés caminant acompanyat dels 137 diputats del PP. A la tribuna, presidents i barons autonòmics del PP també acompanyen el líder del partit durant el discurs d'investidura. Feijóo ha estat ovacionat per la seva bancada abans de començar.

Escalf dels barons

Diversos presidents autonòmics del PP, encapçalats per Isabel Díaz Ayuso, acompanyen aquest dimarts Feijóo durant el discurs d'investidura. Hi són tots els barons autonòmics excepte les presidentes de Cantàbria i les Balears, María José Sáenz de Buruaga i Marga Prohens, i el president de la ciutat autònoma de Melilla, Juan José Imbroda. En total, doncs, seran onze presidents de comunitats autònomes governades pel PP, inclosa la ciutat autònoma de Ceuta, i cinc presidents regionals del partit.

No està prevista la rèplica de Sánchez

El debat en si començarà un cop es reprengui la sessió. Serà el torn dels grups, de major a menor, i començarà pel PSOE. Els socialistes apunten que no tenen previst que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, faci la rèplica, tot i que té la potestat d'intervenir en qualsevol moment del debat. En tot cas, al torn de rèplica el PSOE disposa de 30 minuts per rebatre els arguments del candidat. Feijóo pot donar resposta, de nou sense límit de temps, i el PSOE replicar durant un màxim de 10 minuts.

Després del PSOE (i de la possible rèplica de Feijóo) serà el torn de la resta de formacions, que també disposaran de 30 minuts cadascuna i a les quals Feijóo també pot replicar de manera individual o conjunta. L'ordre de major a menor és PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG, CC i UPN. Tancarà el debat la portaveu del PP, Cuca Gamarra, i després el mateix Feijóo.

Votació per crida

Un cop acabi el debat, el dimecres, tindrà lloc la primera votació. Serà pública i per crida, és a dir, que es menciona els diputats un a un per ordre alfabètic a partir d'una lletra elegida a l'atzar, i aquests hauran de dir en veu alta "sí", "no" o "abstenció". A aquesta primera votació el candidat necessita la majoria absoluta de la cambra, com a mínim 176 diputats. En cas que no tingui els vots, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, convocarà una nova votació 48 hores després, divendres.

En aquest segon debat, Feijóo disposarà de 10 minuts per demanar de nou el suport de la cambra, i cada grup tindrà 5 minuts per donar-li rèplica. La votació també serà pública i per crida, i Feijóo necessitaria una majoria simple, més vots a favor que en contra, per a ser investit.

S'inicia el rellotge electoral

El possible fracàs de la investidura de Feijóo posarà en marxa el rellotge electoral. A partir de la primera votació només poden passar dos mesos per investir un altre candidat, i arribats a aquest moment es convocarien eleccions per a 54 dies després. D'aquesta manera, un hipotètic encàrrec de Felip VI a Pedro Sánchez s'hauria de resoldre amb una votació abans del 26 de novembre, i si no prospera les eleccions serien el 14 de gener de 2024.

Les llengües, normalitzades

Aquesta serà la primera sessió d'investidura en què els portaveus podran utilitzar qualsevol de les llengües oficials de l'Estat amb normalitat. Ja es va poder fer així al ple de la setmana passada, en què es va activar un nou sistema de traducció simultània que va funcionar amb normalitat. En tot cas, PNB i Bildu ja han avançat que combinaran el basc i el castellà en les seves intervencions.

Plantejarà el delicte de "deslleialtat institucional" al Codi Penal

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantejarà en el discurs d'investidura que pronunciarà a partir de les 12 hores d'aquest dimarts al Congrés introduir el delicte de "deslleialtat institucional" al Codi Penal. Fonts del PP expliquen que la idea és recuperar "l'esperit del delicte de sedició, retirat per part de Pedro Sánchez per indicació dels partits implicats en el procés". A més, Feijóo reiterarà la intenció d'endurir el delicte de malversació també en un intent de corregir la reforma impulsada en l'anterior legislatura pel PSOE, Unides Podem i els partits independentistes. El líder del PP presentarà aquest programa en contraposició d'aquells que "contemplen acontentar els independentistes amb l'amnistia i el referèndum".

"Feijóo recordarà que els espanyols no l'han triat perquè prioritzi la cerca de suports parlamentaris a la protecció de la dignitat de la nació", insisteixen aquestes fonts davant la investidura que previsiblement serà fallida, ja que el PP només compta amb 172 vots a favor (amb Vox, UPN i CC), a quatre de la majoria absoluta necessària.

A banda, el líder dels populars defensarà el programa de govern que aplicaria si obtingués el suport suficient. Entre altres mesures, una rebaixa de l'IRPF per a rendes mitjanes i baixes així com "impostos zero" per a nous emprenedors pel que fa a la quota d'autònoms, IRPF i franquícia de l'IVA.

També proposarà el manteniment temporal de les mesures econòmiques de suport als ciutadans davant la inflació i programes de conciliació per a les famílies. Un altre element serà un pacte institucional per "tornar a la política i a la justícia espanyola el prestigi i la confiança" que creu que Sánchez els ha tret.

A més, el líder del PP defensarà la modificació immediata de l'article 49 de la Constitució "com a mostra de respecte i sensibilitat cap a les persones que tenen alguna discapacitat" i explicarà els sis pactes d'Estat que va plantejar fa un mes al president del govern espanyol en funcions.

"Contundent i categòric"

Pel que fa al to, les mateixes fonts expliquen que Feijóo serà "contundent i categòric" especialment en l'explicació del context polític del debat. Concretament, en l'assenyalament d'un "candidat del PSOE disposat a renunciar a la igualtat entre els espanyols per donar privilegis polítics a una minoria de la classe política catalana".