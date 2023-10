Les discoteques Teatre i Fonda Milagros incendiades la matinada d'aquest diumenge a Múrcia, en les quals van morir almenys tretze persones, no tenien llicència municipal i sobre elles hi havia una ordre de cessament d'activitat des de gener de 2022.

Així ho han comunicat el regidor socialista Andrés Guerrero, que va ocupar la regidoria d'urbanisme la passada legislatura, i que ha informat en roda de premsa sobre aquest punt al costat de l'actual tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Horta i Medi Ambient, Antonio Navarro, del PP.

Segons han explicat els regidors de tots dos partits, Teatre S.L, amb llicència d'obertura des de 2008, va comunicar en 2019 la seva intenció de dividir el local en dos. No obstant això, l'Ajuntament no li va concedir l'autorització i al gener de 2022 va dictaminar una ordre de cessament per entendre que Teatre havia de presentar una nova llicència.

La discoteca va presentar un recurs davant aquesta decisió que va ser desestimat el març de 2022. Ja a l'octubre de l'any passat, el Govern local, del PSOE, va requerir al servei d'Inspecció que executés el cessament. A partir d'aquí és on, segons Navarro, s'han de depurar responsabilitats, ja que, evidentment, el cessament no es va produir i totes dues discoteques han continuat obertes de manera il·legal des d'aquell moment.

Per a l'Ajuntament, "l'única responsable" de la tragèdia és la discoteca Teatre per haver fet "cas omís" de l'ordre de cessament d'activitat

Per a tots dos edils, del PP i del PSOE, "l'única responsable" de la tragèdia d'aquest diumenge és l'empresa per haver fet "cas omís" de les comunicacions de l'Ajuntament. Navarro ha assegurat, tal com va indicar ahir l'alcalde de Múrcia, José Ballesta, que des del Consistori actuaran "contundentment" per a "depurar responsabilitats".

En aquest sentit, a més, ha avançat que la Corporació murciana es va personar com a acusació particular en la causa contra Teatre "per haver incomplert" el cessament. "Fins a les últimes conseqüències, costi el que costi", ha subratllat l'edil.

Preguntes sense respondre

No obstant això, cap dels dos responsables d'Urbanisme a Múrcia durant els últims anys ha sabut respondre per què la discoteca Teatre ha estat oberta durant un any des que es donés ordre a Inspecció que executés el cessament o, fins i tot, des que es desestimés el recurs contra el cessament de l'activitat, el març de l'any passat.

Fonda Milagros, local en el qual van morir tretze persones, "no existia administrativament" i, per tant, escapava del control municipal, reconeixen els edils d'Urbanisme.

Tampoc sabia l'Ajuntament, si s'ha de jutjar per les declaracions de Navarro i Guerrero, de l'existència de Fonda Milagros, el local on sembla que es va originar l'incendi que va posar fi a la vida de tretze persones i on se celebraven festes contínuament. "Administrativament no existia", van remarcar.

L'única cosa que ha pogut assegurar Navarro és que, des que es va donar l'ordre d'executar el cessament a Inspecció (servei municipal), no hi havia hagut cap denúncia ni havien tingut constància de cap altercat en la zona. És a dir, donaven a Teatre per tancat i ningú exercia cap control sobre el lloc.