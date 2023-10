El vaixell de rescat Aita Mari de l’ONG Salvament Marítim Humanitari, en el qual s’ha embarcat el fotògraf del Diari de Girona David Aparicio, va fer durant la nit de dissabte dues operacions de rescat en les quals van ser localitzades 112 persones, entre elles 9 dones, 84 homes i 19 menors. En la primera embarcació hi havia 55 persones, la majoria de Síria, però també d’Egipte, l’Iraq i Sudan. A la segona hi havia 57 persones d’Egipte, Bangladesh, Líbia, Síria, Pakistan i Palestina. Totes es troben fora de perill a bord de l’Aita Mari, encara que, segons primer triatge mèdic, mostren signes de cansament i hipotèrmia. Les autoritats italianes han ordenat el desembarcament a Reggio Calabria, on arribaran aquest dilluns.