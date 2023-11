La cantant colombiana Shakira ha reconegut aquest dilluns que va cometre frau fiscal del 2012 al 2014 per valor d’uns 14,5 milions d’euros i ha acceptat una pena de tres anys de presó, que no complirà i substituirà per una multa. Shakira ja ha pagat tot l’import defraudat i un 50% més de penalització. La fiscalia li demanava inicialment 8 anys i 2 mesos de presó per defraudar 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. La sentència estableix que Shakira va simular que vivia fora d'Espanya quan ja vivia a Barcelona amb el futbolista del Barça Gerard Piqué.