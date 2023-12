El president rus, Vladimir Putin, estaria disposat a negociar una treva a Ucraïna i es plantejaria un alto el foc si pot mantenir el control dels territoris ocupats, segons ha destapat el diari 'The New York Times', que ha parlat amb diversos oficials de l'exèrcit rus i nombroses fonts diplomàtiques. A punt de complir-se dos anys de l'inici del conflicte, hi hauria diversos factors que farien conduir Putin cap a una treva: la guerra està estancada de fa setmanes, la contraofensiva ucraïnesa ha fracassat i gran part de l'atenció internacional se centra ara en el conflicte a Gaza. "Putin està realment disposat a quedar-se en les posicions actuals a Ucraïna, però no cedirà ni un metre", ha revelat un oficial rus al rotatiu nord-americà.

Això es tractaria d'una qüestió difícil d'acceptar per la Ucraïna de Zelenski, que ha reiterat que només s'asseurà a la taula de negociació si l'exèrcit rus es retira del seu territori i es retorna a les fronteres anteriors. El diari estatunidenc afirma que Putin estaria enviant senyals a través d'intermediaris des del mes de setembre, però la postura oficial del Kremlin s'ha mantingut inalterable. "La pau arribarà quan hàgim assolit tots els nostres objectius a Ucraïna", va afirmar el mateix president rus en roda de premsa el 14 de desembre passat. En paral·lel, alguns funcionaris dels Estats Units recelen de la suposada treva de Putin a Ucraïna i alerten que podria ser una "estratègia de desinformació" del Kremlin o una voluntat de "desviar l'atenció" de la comunitat internacional.