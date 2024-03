El nen de quatre anys, de nacionalitat espanyola, mort aquest dijous per asfíxia en introduir-se a l'interior d'una assecadora en el seu domicili de Magaluf estava jugant a fet i amagar. La seva àvia i la seva tia es trobaven a l'habitatge amb ell, quan el van perdre de vista. Després de buscar-lo per tots els racons, la tràgica troballa s'ha produït en trobar-lo a l'interior de l'electrodomèstic ja mort.

El fatal accident domèstic va passar sobre dos quarts de dotze del matí en un domicili de Magaluf, en el terme municipal de Calvià. El nen de quatre anys es trobava a la seva casa en companyia de la seva àvia i de la seva tia, ja que era jornada festiva en el col·legi.

Pel que sembla un dels jocs favorits del petit era jugar a fet i amagar i solia ocultar-se dins de la seva casa. L'àvia va marxar de casa i, en tornar, es va trobar a la tia del menor adormida i la va despertar. Davant la prolongada absència del nen, la jove i l'àvia van començar a buscar per tots els racons i no apareixia. Finalment, va ser trobat atrapat a l'interior de l'assecadora, sense escapatòria, asfixiat.

Quan l'han tret de l'interior de l'electrodomèstic, el nen ja no presentava constants vitals. L'àvia i la tia han trucat als serveis d'emergències en un moment de gran desesperació. El personal sanitari s'ha desplaçat ràpidament amb una UVI mòbil. Lamentablement, només han pogut certificar la seva defunció. També s'ha activat un psicòleg perquè atengués la família.

Investigació

Per part seva, investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'han encarregat del cas i han iniciat les perquisicions per esclarir l'ocorregut i reconstruir quins havien estat els moviments del petit. Els experts de l'institut armat han esbrinat que el nen jugava amb freqüència a fet i amagar dins del seu domicili. En aquesta ocasió, va tenir lloc la fatalitat ja que no va poder escapar del seu amagatall, l'interior de l'assecadora, i va morir per asfíxia.

La defunció del menor va ser comunicada al Jutjat d'Instrucció número nou de Palma, que es trobava en funcions de guàrdia. El forense es va desplaçar al domicili per examinar el cos. La víctima presentava símptomes compatibles amb una mort per asfíxia. A continuació, es va ordenar l'aixecament del cadàver. El cos va ser traslladat a l'institut de medicina legal per practicar-li l'autòpsia.