Un home alemany de 62 anys ha estat vacunat 217 vegades contra la covid, a pesar que havia rebut el consell dels metges de no fer-lo, segons informa l'últim número de la revista The Lancet Infectious Diseases. Les vacunes van ser comprades i administrades en forma privada durant un període de 29 mesos, i tot indica que l'home, la identitat del qual no es revela, no va sofrir cap efecte, segons una recerca del cas de la Universitat de Erlangen-Nuremberg.

"Ens vam assabentar del seu cas a través d'articles periodístics. Després ens vam posar en contacte amb ell i el vam convidar a sotmetre's a diverses proves en Erlangen. Estava molt interessat a fer-ho", va dir Kilian Schober, del departament de microbiologia de la universitat alemanya, on els experts li van prendre mostres de sang i saliva. "Vam poder prendre mostres de sang nosaltres mateixos quan l'home va rebre una altra vacuna durant l'estudi per la seva insistència. Vam poder utilitzar aquestes mostres per a determinar exactament com reacciona el sistema immunològic a la vacuna", va explicar Schober.

No recomanat pels metges

A Schober el preocupava que l'estimulació excessiva del sistema immunològic amb dosis repetides pogués causar fatiga en les cèl·lules, però no es va trobar evidència d'aquesta situació en l'home i no hi havia senyals que alguna vegada hagués estat infectat amb covid. Els experts van ressaltar que no recolzen que una persona es vacuni tantes vegades com estratègia per a millorar la immunitat.

Els resultats de les proves realitzades a aquest home van ser insuficients per a treure conclusions de gran abast, i molt menys per a fer recomanacions per al públic, segons els experts. "Les recerques actuals indiquen que una vacuna de tres dosis, juntament amb vacunes complementàries periòdiques per als grups vulnerables, continua sent l'enfocament preferit", va indicar la universitat.