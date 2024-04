Mor una jove després de perdre el control de la seva moto d'aigua i xocar contra unes roques a Gran Canària

Un dia de platja que va acabar en tragèdia. Un fort soroll que, quan passaven pocs minuts de les 15 hores d'aquest dissabte, va sobresaltar els banyistes d'Anfi del Mar, que encara desconeixien el que acabava de passar. I una moto d'aigua, gairebé «a la deriva», segons testimonis, que va encallar en una zona pròxima a la riba de la platja. En ella anava Míriam C. Q. M., una jove de 28 anys veïna de Mogán, que acabava de perdre el control del vehicle i d'impactar contra les roques de l'espigó. El cop va ser tan fort que l'accident va ser mortal. Malgrat la ràpida intervenció dels serveis d'emergència, que estaven a la zona per atendre una competició esportiva, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

El rellotge es va parar a la costa de Mogán a les 15.11 hores. La Míriam, que viatjava sola, no va poder controlar la moto d'aigua, possiblement, a conseqüència de la velocitat a la qual viatjava i del desconeixement del maneig del vehicle. Malgrat les primeres informacions, serà la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, qui esclareixi les causes del sinistre.

La moto va sortir catapultada, sense frenar i «sense control», i va arribar fins a, pràcticament, la riba. Aquest va ser un altre dels motius que va fer saltar l'alarma, ja que la platja estava plena de banyistes.

En perdre el control, la jove va voletejar uns 20 metres i va impactar contra les roques de l'espigó i va acabar a la sorra. El cop va ser mortal, patia almenys un traumatisme cranioencefàlic de caràcter molt greu i un altre facial. Els primers a intervenir la jove van ser membres de Creu Roja i Protecció Civil, que es trobaven molt pròxims a la platja després de la celebració de l'Anfi Challenge, un triatló internacional.

«Una desgràcia»

«L'incident és una autèntica desgràcia i podria haver tingut unes conseqüències imprevisibles perquè la platja a aquella hora estava pràcticament plena», lamenta Rubén Reja, director de Comunicació del Grup Anfi, que es va sumar a les condolences als amics de la morta.

A conseqüència del mortal accident, van suspendre els actes de lliurament de trofeus de l'Anfi Challenge previstos per a la nit d'aquell dissabte i el diumenge tampoc es va celebrar la competició infantil.