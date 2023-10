Diari de Girona té un nou canal de comunicació amb els seus lectors a través WhatsApp. Es tracta d’un canal mitjançant el qual aquest diari envia les notícies més importants del dia. Els lectors interessats a rebre les novetats informatives al telèfon mòbil s’hi poden inscriure de manera completament gratuïta i segura a través de l’aplicació mòbil de WhatsApp seguint aquest enllaç o des de la pestanya ‘Novetats’ de l’aplicació. A continuació, t’expliquem què trobaràs al nostre canal i com t’hi pots apuntar.

Com funcionen els canals de WhatsApp?

Si és la primera vegada que utilitzes els canals, des de WhatsApp informen que el seu “objectiu és crear el servei de difusió amb el nivell de privacitat més elevat disponible”. D’aquesta manera, els canals són independents dels teus xats, i els altres seguidors no poden veure a qui tries seguir. És a dir, els canals són completament anònims i les teves dades estaran ocultes. Des de la xarxa social asseguren que protegeixen “la informació personal tant dels administradors com dels seguidors”. La teva informació personal és segura i ningú sabrà quins canals segueixes.

Com apuntar-s’hi i on trobar-lo

Per rebre el nostre contingut, els lectors que així ho desitgin poden seguir aquest enllaç, prémer al botó ‘seguir’ i activar les notificacions (símbol de la campana) per no perdre’s ni una notícia.

On trobar el contingut

Dins de l’aplicació, els missatges es podran veure a la zona de ‘Novetats > Canals’. Mentre que a la versió d’escriptori (WhatsApp Web), ‘Canals’ té la seva pròpia icona. La manera més còmoda per rebre el contingut és apuntar-se a les notificacions a través del símbol de la campana, que per defecte es troba desactivada. És important que t’asseguris de tenir l’última versió de WhatsApp per accedir a aquestes opcions.

Contingut informatiu, útil i sense ‘spam’

En el canal t’enviarem contingut informatiu, pràctic, vídeos o fotografies rellevants i propostes d’oci. Amb aquest nou servei, Diari de Girona pot acostar als seus lectors la informació més rellevant d’una manera còmoda i immediata. Enviarem alertes en forma de missatge de WhatsApp perquè puguis trobar la millor informació a l’abast de la mà. Podràs reaccionar o reenviar aquests missatges a qui vulguis, però no respondre o generar una conversa.