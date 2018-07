Els candidats per substituir Fernando Hierro com a seleccionador espanyol

L'era de Fernando Hierro al càrrec de la selecció espanyola sembla que està a punt d'arribar al seu final. La prematura eliminació que va patir Espanya al Mundial de Rússia ha provocat un nou terratrèmol a la Federació Espanyola de Futbol i el seu president, Luis Rubiales, ja busca substitut pel tècnic malagueny, que només ha pogut dirigir 4 partits al combinat nacional, amb un balanç de tres empats i només una victòria.

La llista de candidats a ocupar el càrrec de Hierro és encapçalada per Luis Enrique. L'extècnic del Futbol Club Barcelona vol tornar a les banquetes després d'un any sabàtic i l'opció que es converteixi en nou seleccionador és molt possible, ja que no ha signat amb cap club per la propera temporada. A banda de Luis Enrique, la segona gran alternativa seria la de Quique Sánchez Flores, que fa pocs mesos va rescindir el contracte que el vinculava amb l'Espanyol fins al 2019.

Entre les opcions de perfil més baix que contempla Rubiales hi ha Míchel o Albert Celades, que seria l'opció més continuista, ja que ha viscut el Mundial com a segon entrenador de Fernando Hierro. L'últim gran nom que ha estat vinculat amb la banqueta d'Espanya ha estat "Bob" Martínez, actual seleccionador belga que ahir es va classificar pels quarts de final del Mundial.