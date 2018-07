El Reial Madrid, disposat a vendre Cristiano a la Juventus per 100 milions d'euros

Cristiano Ronaldo anirà a la Juventus de Torí. Segons ha avançat Josep Pedrerol al programa 'Jugones', el Reial Madrid acceptarà una xifra de 100 milions d'euros pels serveis del futbolista portuguès.

D'aquesta forma, Cristiano Ronaldo posaria fi a la seva relació amb el club blanc, on ha militat des de l'any 2009. Cap dels dos equips s'ha pronunciat entorn d'aquest possible fitxatge que, si es fes oficial, faria que el màxim golejador de la història del Reial Madrid jugués per primera vegada al 'calcio'

Segons el programa, el sou que percebria Ronaldo en el campió italià seria el mateix que al Madrid. És a dir, un total de 30 milions d'euros anuals durant quatre anys de contracte.