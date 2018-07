Montilivi, un dels set estadis d'Espanya on no ha pogut marcar

Cristiano Ronaldo ha jugat una vegada a Montilivi. Va ser el 29 d'octubre de l'any passat, en la històrica diada de Sant Narcís que va culminar amb un triomf del Girona sobre els madridistes per 2-1 gràcies als gols d'Stuani i Portu que capgiraven el d'Isco a la primera part. Montilivi és un dels set únics camps d'Espanya, dels 37 que ha visitat en nou anys al Madrid, on no ha pogut marcar. Tampoc ho ha fet a Anoeta, la Nueva Condomina, el nou San Mamés, l'Arcàngel, Gran Canària i el Wanda, segons dades de LaLigaEnNúmeros. Això sí al Bernabéu, Ronaldo va fer 4 gols al Girona (6-3).