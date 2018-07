Serena Williams i Angelique Kerber seran les protagonistes de la final femenina de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, després d'imposar-ahir a Julia Goerges (6-2, 6-4) i a Jelena Ostapenko (6-3, 6-3), respectivament. No hi va haver gaire emoció en els duels per heretar el tron de Garbiñe Muguruza a Londres i les dues exnúmero u del món van demostrar la seva condició de favorites i reeditaran la final que el 2016 va coronar la de Miami.