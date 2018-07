Els Maristes impulsen un projecte per combinar estudis i esport d'alt nivell

Aquests darreres setmanes els Maristes han sigut notícia per l'acord que han firmat amb el Girona FC per convertir les antigues habitacions dels germans en una residència per als jugadors més joves del club. Més enllà d'aquest projecte, les obres del qual ja estan en marxa amb la idea de tenir-ho tot a punt quan arrenqui el curs (i la temporada), l'escola impulsa un ambiciós pla que té per objectiu permetre als esportistes d'alt nivell d'entre 13 i 18 anys compaginar els seus estudis amb les necessitats de la seva pràctica. Per les aules de l'escola hi han passat promeses com Sofia Xuan Zhang (un dels principals talents del tennis taula espanyol) o Jaume Genabat (jugador de rugbi que va ser captat per l'USAP), i a partir de la gestió dels seus casos, i de l'interès que la direcció del centre sempre ha posat a l'hora de fomentar l'esport, es va començar a desenvolupar un projecte que, a dia d'avui, ja compta amb la complicitat del Girona FC, el Salt Gimnàstic Club, el CT Girona, el CT Salt i l'Ajuntament. La iniciativa també està presentada al Departament d'Ensenyament, amb la idea de poder ampliar una línia entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat per atendre aquest alumnat específic.

«Volem donar una atenció educativa adequada a aquest volum d'estudiants que hi ha a Girona», subratlla el director dels Maristes, Xavier Garcia, a qui sovint se li sent dir que de tots els ensenyaments que imparteixen a l'escola, el més transversal i l'únic que serveix per a tothom, per la seva qualitat de vida i salut, és l'educació esportiva. «Des de fa temps treballem per fomentar la salut per la via de l'esport. I un d'aquests plans d'acció és donar un bon tractament de l'alt rendiment esportiu dels nostres alumnes, amb una tutoria individualitzada per a ells, que sigui nexe d'unió amb la familia i el club i es pugui teixir bé el triangle familia-escola-club». Des dels Maristes també impulsen cicles formatius d'esquí alpí i surf de neu i la potenciació de l'ensenyament esportiu extraescolar, entre d'altres iniciatives.

Detectat el problema, calia treballar la solució. I trobar com més complicitats millor. L'emprenedora Maite Esteve s'hi va llançar de caps fa un any, de forma altruista, quan tot just es començava a gestar, entusiasmada quan en va tenir coneixement. És la mare d'Esteve Agustí, un prometedor tennista gironí de 13 anys, que comença a trobar-se el problema de compaginar l'exigència dels estudis amb els entrenaments d'alt nivell. Afirma que «centenars d'estudiants d'entre 13 i 18 anys han de compaginar moltes hores d'estudi amb moltes hores de rendiment esportiu i això crea un problema que tenim enquistat i que cal solucionar perquè sinó ens aboca a l'abandonament de l'esport per centrar-se en els estudis, a la fuga de talent cap a Madrid o Barcelona, on hi hagi un Centre d'Alt Rendiment, o a la frustració i el fracàs escolar d'aquell que ho intenta compaginar tot i no se'n surt». Aquest curs als Maristes hi han estudiat promeses d'aquest alt rendiment esportiu com la gimnasta Sara Coll o el porter del Girona Albert Torra, que la campanya passada ja va debutar a Segona B amb el Peralada.

La proposta passaria per obrir una quarta línia que donés resposta a aquest perfil d'estudiant i l'acompanyés entre 3r d'ESO i 2n de Batxillerat, amb flexibilitat horaria i reconeguent la seva singularitt. «Els clubs haurien de comprometre's a tenir una estructura suficient per atendre això i la família, entendre que el seu fill té un talent especial i que s'ha de saber tractar i coordinar amb l'escola», apunta Xavier Garcia. Es proposaria un projecte individualitzat per cada estudiant, «un vestit a mida, perquè no tothom té les mateixes necessitats», amb la figura del tutor al seu costat, un paper que assumiria el subdirector de l'escola, Francesc Coll, que també ha format part de la genesi de la iniciativa.

El mateix entusiasme que desprenen els dirigents de l'escola i l'emprenedora Maite Esteve, és compartit pels clubs que ja estan al cas del projecte. Amb el Girona hi conversen des de l'estiu passat i també hi ha relació directa amb el Salt Gimnàstic i el CT Salt i el CT Girona. El gerent d'aquesta darrera entitat, Jordi Pujol, creu que «hem de facilitar la vida de l'esportista, que el noi pugui entrenar en un bon horari sense que això afecti els estudis ni la familia. Els clubs hem de voler ser pioners i donar una educació integral a l'esportista. No ens podem centrar només en la part esportiva, també hem de tenir cura de tot el que fa fora de la pista». Pujol subratlla que la franja d'edat entre els 13 i 18 anys «és la més crítica: a nivell acadèmic creix l'exigència i a nivell esportiu, també. I surt la necessitat d'obtenir resultats, i es fan preguntes sobre el futur. No tens res garantit ni en els estudis ni en l'esport, però ja sents la pressió».