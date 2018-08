Preparats per a una experiència de Primera Divisió

És el que somia tot jugador. I entrenador. Trepitjar un camp de Primera. No només com a espectador, per gaudir l'espectacle en un segon pla, sense participar-hi. Sinó ser allà. Encomanar-se de l'ambient, participar. Una oportunitat única és la que tindran Peralada i Olot aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda. El derbi gironí de Segona B jugarà en un escenari de la màxima categoria: Montilivi. I per anar fent boca, ahir va tocar una petita dosi de prèvia. Els tècnics d'un i altre equip, Chicho Pèlach pel bàndol xampanyer i Raúl Garrido per la part garrotxina, es van veure les cares a l'estadi. Molt bon rotllo i un ambient distès a pocs dies per enfrontar-se en la segona jornada del campionat a la categoria de bronze. Abans d'atendre els mitjans, hi va haver encaixada de mans, una xerrada d'allò més espontània i la fotografia de rigor amb totes dues samarretes. A l'hora de posar-se davant dels micròfons, tots dos van defugir del favoritisme, van enviar-se elogis a banda i banda i no van amagar la «il·lusió» que els fa, tant a ells com als seus jugadors, poder disputar un partit en un escenari «de Primera» com ho és Montilivi.

«Els condicionants són bonics perquè el jugador estigui encara més motivat. Són tres punts iguals que els de l'altre dia, però la motivació és especial. Perquè és un derbi i perquè és a l'estadi i és molt bonic», va encetar Garrido. Si fa no fa, un punt de vista similar al de Chicho: «La motivació és de Primera. Des del primer moment la il·lusió va ser enorme. Ho intentarem fer de la millor manera possible, esperem que es vegi un bon partit i jugarem per guanyar. És una oportunitat única per demostrar que tenim talent».

L'Olot, un equip fet i consolidat, amb el mateix cos tècnic i una plantilla semblant a la de la temporada passada; al davant, un Peralada que s'ha rejovenit i ha renovat a bona part de la plantilla. No se'n fia pas Garrido de tot això. «No m'agrada dir si és bon moment o no per jugar contra un equip. És veritat que ells estan acabant de construir la plantilla. No oblidem que va ser el primer equip de la segona volta, que està molt ben dirigit i serà molt difícil. Està molt ben treballat, ens costarà moltíssim. Són joves, amb molta qualitat». Els elogis van anar també de tornada. Això va dir Chicho del seu rival: «Té una qualitat humana al vestidor molt gran. Conec molta gent d'allà. M'encanta què s'hi respira. M'agraden les persones que hi ha. La idea de joc és atractiva. Hèctor Simón és d'un altre nivell, diferent, fa jugar a tothom. No em vull quedar curt. Algú com Marc Mas és difícil de trobar a la categoria. És un equip que té molt a dir, perillós. El club anirà a més».

També va parlar del seu equip, encara en construcció. «El Peralada que vull veure segur que no el veurem diumenge. Necessitem temps. No hem pogut entrenar aquesta pretemporada, hem tirat de juvenils, Girona C... Veurem pinzellades. A Sabadell vam tenir 25 minuts molt bons. Estem lluny de poder fer un partit estable els 90 minuts. Mirarem d'allargar el bon moment». Espera moviments durant el darrer dia de mercat el tècnic. «Estem oberts a tot», assegurava.

L'Olot, en canvi, tanca la plantilla amb el fitxatge de Jaume Pol. Comptarà també amb un gran grup d'aficionats a les graderies. I el terreny de joc té les mateixes dimensions que el Municipal. A tot això se li ha d'afegir que alguns futbolistes del Peralada van entrar a la convocatòria del Girona per viatjar a Vila-real. Garrido, però, demanava cautela. «Crec que Soni, Montes i companyia hi seran contra nosaltres. És millor que viatgin perquè arribaran tard, però no presto gaire atenció a això. Els onze que juguin segur que tenen qualitat i ho voldran fer molt bé. M'espero un rival dificilíssim. És el mateix entrenador de l'equip que va fer tan bona segona volta l'any passat. El derbi, en un escenari de Primera, aquest diumenge a les 5 de la tarda.