Jofre Cullell acaba setè a la cursa sub-23 del Mundial de BTT

La tercera jornada del Campionat del Món de BTT de Lenzerheide es va saldar per a l'equip espanyol amb dos setens llocs per al gironí Jofre Cullell i Rocío García. Cullell partiria des de la segona línia amb la intenció de col·locar-se davant i lluitar pels primers llocs. Penalitzat per una mala sortida, el corredor de Santa Coloma va haver de rodar durant els tres primers girs al voltant del lloc 20, començant amb la seva particular remuntada que el va arribar a situar sisè, tot i que va acabar setè.