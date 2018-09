El Guíxols s'apunta el derbi històric

El Guíxols ahir va guanyar 3-0 el Vilartagues en l'històric derbi de Sant Feliu. Els dos equips, que comparteixen el president Jordi Cambronero, mai s'havien trobat en un partit oficial de lliga i, per això, molts aficionats van apropar-se al Josep Sunyer per presenciar el partit. L'equip local va marcar diferències i al minut 25 Riki va rematar de cap un córner al fons de la porteria d'Alexis. Aprofitant l'expulsió de Lauren a la segona part, Brice va marcar el 2-0 al 81 per posar distàncies al marcador i impossibilitar la reacció del Vilartagues. Ja en el descompte (min. 89), Sanku va marcar el tercer, de penal. Amb la victòria, el Guíxols suma 12 dels 12 punts possibles -com l'Escala-, mentre que el rival encadena la tercera derrota.