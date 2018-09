L'Espanyol il·lusiona amb la tercera victòria consecutiva al seu estadi

L'Espanyol va vèncer per 1-0 l'Eibar, que no ha guanyat fora de casa aquest curs, i va sumar la tercera victòria seguida al seu estadi amb un gol de Mario Hermoso en un córner al minut 68, un resultat que li permet apuntalar el seu bon inici de campionat. L'amfitrió va començar bé, amb nombroses ocasions de gol, però a poc a poc va anar cedint la pilota. Els de Mendilibar van acabar bé la primera meitat i van començar amb força la segona. No obstant això, quan l'Espanyol va pujar el ritme es van trobar amb un gol en contra que va llastrar tot el seu plantejament.

Baptistao va avisar als cinc minuts, encara que va fallar un u contra u davant el porter. El brasiler va rebre una passada entre línies de Melendo i es va escapar amb velocitat dels centrals, però va fallar en la definició. Posteriorment, hi va haver una altra ocasió de Piatti i una rematada de cap de Sergio García.

L'Eibar també va imposar ritme des de l'inici, tot i que sense ocasions clares. Després de l'accelerada del principi, tots dos conjunts van perdre contundència en les seves arribades a l'àrea contrària. Un xut desviat de Cucurella per part dels visitants i alguna internada de Darder per als locals va ser pràcticament tot el repertori.

El 0-0 es consolidava a mesura que avança el cronòmetre i finalment es va arribar al descans. La pilota era de l'Espanyol, però no va ser suficient per superar un Eibar ben plantat. Els de Mendilibar buscaven la seva primera victòria com a visitants aquesta temporada.

Ho van demostrar just a la represa, amb una fuetada enverinada de Cardona que Diego López va haver d'enviar a córner. L'avís va despertar l'Espanyol, decidit a crear perill per la banda esquerra. Piatti i Melendo, malgrat tot, no van poder superar Dmitrovic. Ho va intentar també Sergio García, però Bigas va evitar una rematada clara del català. Els de Rubi van signar uns bons minuts i el porter de l'Eibar tenia cada vegada més feina fins que Melendo va centrar des de la banda i Hermoso va donar tres punts als locals amb el seu segon gol de la temporada.