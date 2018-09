El València, primer test d'alt nivell per a l'Spar Citylift Girona

Després del partit d'entrenament amb el GEiEG i de dues clares victòries contra dos rivals de Lliga Femenina-2 (Barça CBS i Lima Horta), l'Spar Citylift Girona té aquest vespre el seu primer (i últim) test de nivell de pretemporada contra el València a Figueres (19.30). El partit es juga en el marc del seixantè aniversari de l'Adedaf, que, a la mitja part, farà un homenatge a una vintena de les jugadores que van posar Figueres en el mapa del bàsquet femení estatal competint a Primera Divisió al llarg de la dècada dels vuitanta.

El València acaba de pujar a Lliga Femenina-1, però és un debutant absolutament atípic. Inclòs en el paraigua del club ACB, és a dir, de Juan Roig (Mercadona), el València està cridat a ser en pocs anys un equip referent del bàsquet femení estatal, com ho va ser el Ros Casares. De moment, per al seu primer any a la categoria, Rubén Burgos compta amb una plantilla molt llarga i amb jugadores molt experimentades a la categoria, com Anna Gómez, Maria Pina, Tamara Abalde, a més de gent com Meiya Tirera, Jay Brown o l'escorta nord-americana Jori Davis, una de les màximes anotadores el curs passat a Itàlia.