El Figueres aprofita el retorn de Xavi Ferrón per empatar al camp del Reus B

El Figueres va empatar ahir a Cambrils. Els blanc-i-blaus van aprofitar-se del debut de Xavi Ferrón, que el curs passat va ser pitxitxi amb 12 gols i aquest estiu havia marxat al Girona C, per igualar el marcador 1-1 en l'inici de la segona part. Amb el partit obert, els de Joan Esteva no van acabar de trobar la victòria. El partit va començar sense ocasions clares per a cap d'ambdós conjunts, fins que el filial del Reus va obrir la llauna. Abans del gol, Aroca ja havia intervingut i, veient que els locals anaven agafant més confiança, el Figueres va reaccionar sent més contundent en segones jugades. Abans del descans, Ferrón va tirar del seu instint per deixar l'esfèrica ben col·locada, però no va trobar rematador. A la segona part no va perdonar. El killer de seguida va posar l'empat en una acció d'estratègia. L'equip va treballar per buscar la remuntada, que no arribava. I no per no haver-ho intentat. Álvaro va xutar un cacau amb molta rosca que va anar fora; i Gelmà, per damunt del travesser.