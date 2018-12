L'Olot aposta per la integració amb la «Grada dels Valents»

L'eslògan «Més que un club» que ha utilitzat (i segueix utilitzant) el Barça durant tant de temps seria perfectament aplicable a la Unió Esportiva Olot, que ahir va presentar un nou projecte social de la mà de la Fundació Integra. En una roda de premsa encapçalada per Núria Fité, gerent d'Integra, amb Jordi Reyes, directiu de comunicació de l'Olot, i Joan Agustí, president del club, es va presentar aquesta nova grada d'animació, que formaran membres de la fundació d'Intrega, l'associació per la inclusió dels col·lectius de risc.

«Des que soc al club, ja fa tres anys, aquesta és la iniciativa que més il·lusió em fa. Volem que els usuaris d'Integra vinguin cada 15 dies a l'estadi per veure l'Olot i per això hem creat una grada d'animació per ells», valorava el directiu del club, Jordi Reyes, que assegura que un dels objectius del club olotí es seguir emprenent projectes de caràcter social.

La gerent d'Integra, Núria Fité, va assegurar que «l'Olot i Integra tenen uns valors en comú que calia aprofitar per emprendre una iniciativa com aquesta» i espera que «aquesta graderia cada dia sigui més nombrosa». El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, va afegir que el club garrotxí «destaca per fer aquest tipus d'iniciatives» i espera que «els equips i les entitats amb més recursos també apostin per iniciar projectes com aquest».

Després de la presentació del projecte a la sala de premsa de l'estadi, els membres d'Integra van poder intercanviar paraules amb els jugadors, que els hi van fer entrega dels carnets de soci. Fins i tot un parell de membres de l'associació es van atrevir a llançar dos penals al porter de l'equip, Xavi Ginard