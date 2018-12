El ciclista blanenc Francesc Zurita anuncia que es retira als 26 anys

El ciclista blanenc Francesc Zurita va anunciar ahir a través d'una emotiva carta que es retira amb 26 anys. «S'acaba una etapa preciosa de la meva vida! He decidit posar punt i final a la meva carrera com a ciclista i obrir noves portes», relata el ja excorredor. Segons detalla «el motiu principal pel qual no seguiré competint el 2019 és que ser ciclista m'ha deixat d'apassionar. Per la qual cosa, lluny de ser un dia trist estic molt content i convençut de prendre aquesta decisió». A més diu que «ser ciclista professional ha deixat d'il·lusionar-lo i davant d'això no hi ha altra opció que la retirada».