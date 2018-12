Amb l'objecitu d'acabar d'arribar als 2.000 socis, l'Spar Citylift Girona ha obert una nova campanya d'abonaments amb preus fins a final de temporada de 50 euros (general), 40 per persona (grups de quatre), 20 per persona (famílies) i 10 (infantil). Per altra banda, ahir Rosó Buch, Helena Oma, Julia Reisingerova i Nadia Colhado van ser a l'Espai Gironès col·laborant en un acte de la Fundació Pasqual Maragall de lluita contra l'Alzheimer (foto).