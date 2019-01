Girona i Morón jugaran un partit de ratxes oposades avui a Fontajau

El Bàsquet Girona ha encadenat sis victòries i no coneix la derrota des del passat 18 de novembre quan va perdre a la pista del Villarobledo en un partit que es va decidir a la pròrroga; mentre que l'Aceitunas Fragata Morón no guanya un partit des que, quatre dies abans, l'11 de novembre, va superar l'Hospitalet a la pista dels barcelonins. Des de llavors l'equip sevillà ha encadenat 7 derrotes consecutives en una dinàmica negativa que no ha pogut aturar ni un canvi d'entrenador (Antonio López ha agafat el relleu del veterà Pepe Carrión) ni el fet de comptar amb jugadors experimentats com el base José Antonio Marco.

«El perillós de les ratxes és que normalment es trenquen i un equip que porta cinc, sis o set partits seguits perdent sempre n'acaba guanyant un; i el que en porta cinc, sis o set guanyant n'acaba perdent un; això és així sempre perquè és molt difícil mantenir aquestes ratxes sempre», explicava ahir el tècnic del Bàsquet Girona, Quim Costa, que ha vist com el seu equip no perdia cap partit des de l'arribada a l'equip del l'aler pivot gironí que, als seus 38 anys, està marcant molt les diferències a la categoria.

«Com tots els equips de la categoria, el Morón és un equip fort i atlètic en el joc exterior i això a nosaltres ens fa patir una mica; i després, la seva línia exterior està plena de bons tiradors de tres punts», apuntava Costa sobre els andalusos que amb Marco com a jugador més destacat, el base és un dels més valorats de la competició, acaba d'incorporar el pivot Malick Fall, que encara els hi donarà més presència física en el joc interior. A banda del menut José Antonio Marco, en el Morón també destaquen el jamaicà Kedar Wright i l'ugandès Brando Sebirumbi.