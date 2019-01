El Bordils rep el Granollers, de la lliga Asobal, en un amistós (20.30)

L'Handbol Bordils, que dissabte passat es va imposar a la pista del Banyoles (15-29) en un amistós aprofitant que el seu partit de Divisió d'Honor Plata amb el Port Sagunt s'havia ajornat, rep aquest vespre al Blanc-i-Verd el Granollers, de la lliga Asobal. Un rival de luxe per preparar el partit de dissabte a la pista del Sant Martí Adrianenc, un rival directe en la lluita per la permanència a la segona categoria de l'handbol espanyol. Aquesta temporada el Bordils ja s'havia enfrontat als vallesans a l'estiu, en la semifinal de la Supercopa de Catalunya, amb triomf visitant per 25-31.